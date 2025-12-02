El juicio en Estados Unidos contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario acusado de dar sobornos para obtener contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), comenzó.

Este proceso inició luego de que el FBI informó en agosto de 2025 que estaba investigando a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y a Mario Alberto Ávila Lizárraga.

Avanza juicio en Estados Unidos contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez

La justicia de Estados Unidos ha avanzado en el juicio contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de sobornos a Pemex; el proceso se realiza en la corte del Distrito Sur de Texas.

¿Quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez?

El proceso ha avanzado, aunque Ramón Alexandro Rovirosa Martínez intentó desestimar al decir que los mensajes que prueban el delito fueron traducidos de manera incorrecta.

Sin embargo, la corte negó su petición y dio continuidad al juicio en su contra, argumentando que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez tiene la opción de presentar sus propias traducciones.

Algunos de los mensajes presentados muestran que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez ofreció un reloj Hublot de 12 mil 500 dólares a un funcionario de Pemex para que le “solucionara un problema”.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría intentado otras estrategias legales para tratar de evitar el juicio e incluso trató de regresar de vacaciones a México, pero la corte le negó la solicitud.

Cabe recordar que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue señalado de sobornos junto a Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fue directivo de Pemex y sigue pródigo de la justicia de Estados Unidos.