Andrés Manuel López Beltrán retó al periodista Carlos Loret de Mola a que presente pruebas sobre sus señalamientos de que él y su familia recibieron dinero del narcotráfico.

Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: MUESTRA UNA SOLA PRUEBA Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

A través de una carta, López Beltrán negó dichos señalamientos y calificó a Loret de Mola como un pseudoperiodista y mercenario al servicio de “los intereses más mezquinos del país”.

Además, afirmó que, a diferencia de Loret de Mola, Morena sí ha mostrado pruebas contra el periodista sobre su gran riqueza, propiedades, empresas y fabricación de montajes.

López Beltrán acusa a Loret de Mola de “calumnias” y lo señala de enriquecimiento irregular (Especial)

López Beltrán acusa a Loret de Mola de “calumnias” y lo señala de enriquecimiento irregular

En respuesta a la columna Andy y Rocha Moya, publicada en EL UNIVERSAL, el morenista calificó a Loret de Mola como un “periodista mercenario” al “servicio de los intereses más mezquinos”.

De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

Asimismo, López Beltrán aseguró que las acusaciones de Loret de Mola son calumnias y defendió que su familia nunca ha recibido dinero del narcotráfico ni de funcionarios de Sinaloa.

Finalmente, agregó que existen pruebas sobre la riqueza, propiedades y actividades empresariales del comunicador, así como sobre sus montajes relacionados con condenados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Carlos Loret de Mola (Captura / LatinUS )

Loret de Mola acusó a López Beltrán de recibir dinero del narcotráfico

En su columna, Loret de Mola afirmaba que Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, les había dado dinero a Andrés Manuel y Bobby López Beltrán.

Así me lo revelan fuentes con acceso de primer nivel a la investigación. Me relatan que a veces, los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente Carlos Loret de Mola, periodista

Según Loret de Mola, dicho exfuncionario conectaba a Rubén Rocha con el Cártel de Sinaloa, situación que supuestamente también beneficiaría a López Beltrán.