Aylin Fernanda Alcantar Arellano es una funcionara de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Gustavo A. Madero, quién reportan que fue arrestada junto con otros aficionados en medio de los disturbios en el partido América VS Nashville SC.

Según el periodista Carlos Jiménez, la funcionaria de la CDMX se encontraba entre los detenidos previo al partido América VS Nashville SC del pasado 14 de abril DE 2026.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detalló que detuvo a 48 personas, y entre ellas estaría supuestamente esta servidora pública.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de esta funcionaria de la CDMX arrestada con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Aylin Fernanda Alcantar?

Aylin Fernanda Alcantar Arellano, es secretaria del Juzgado Cívico 2, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Recientemente la funcionaria cobró notoriedad tras ser vinculada a un incidente con aficionados del Club América.

Aunque de manera oficial aún no hay reportes que indiquen su participación en esos hechos.

Sin embargo señalan que la detención se derivó de reportes por:

Disturbios en la vía pública y consumo de alcohol.

Presunto saqueo a una tienda de conveniencia.

Posesión de artefactos explosivos (petardos y bombas de humo).

¿Qué edad tiene Aylin Fernanda Alcantar?

Aunque se trata de una funcionaria pública de la CDMX datos como su edad permanecen privados por lo que se desconoce.

¿Quién es su esposo de Aylin Fernanda Alcantar?

Por el momento se desconoce quién es el esposo o pareja sentimental de Aylin Fernanda Alcantar.

¿Qué signo zodiacal es Aylin Fernanda Alcantar?

Al no contar con una fecha de nacimiento oficial de Aylin Fernanda Alcantar no se puede determinar cuál es el signo zodiacal de la funcionaria de la CDMX.

¿Cuántos hijos tiene Aylin Fernanda Alcantar?

Al momento no existe información pública disponible sobre si Aylin Fernanda Alcantar tiene hijos, por lo que este dato se desconoce.

¿Qué estudió Aylin Fernanda Alcantar?

Según registros periodísticos, así como de la página del Sistema de Declaraciones de la Ciudad de México, se sabe que Aylin Fernanda Alcantar es licenciada en Derecho.

Información en internet señala que obtuvo su título el 20 de diciembre de 2017 por parte del Tecnológico Iberoamericano Aragón.

¿En qué ha trabajado Aylin Fernanda Alcantar?

Según reportes, Aylin Fernanda Alcantar se desempeña como secretaria del Juzgado Cívico 2 en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la CDMX.

En este cargo funciona como un Modelo de Mediación del Gobierno de la Ciudad de México, un programa orientado a la resolución pacífica de conflictos ciudadanos.