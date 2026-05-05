Los abogados de Naasón Joaquín García buscan frenar un nuevo juicio en Estados Unidos, programado para marzo de 2027, argumentando que las víctimas creyeron que el abuso sexual las acercaba a Dios.

“No hay autoridad legal para que un acto sexual entre adultos se convierta en un crimen si uno de los adultos que se involucra en el acto porque cree que es agradable a dios y ello lo llevará al cielo… el gobierno no puede constitucionalmente llevar este caso a juicio con la teoría de que constituye fraude o coerción para un acusado decir, o hacer que otros digan, que dios sonríe a aquellos que tienen sexo con él” Abogados de Naasón Joaquín

El líder de La Luz del Mundo cumple actualmente una condena de 17 años, pero enfrenta procesos adicionales tanto en Estados Unidos como en México.

En México, la Fiscalía General de la República, ahora encabezada por Ernestina Godoy, reabrió investigaciones por enriquecimiento ilícito y presunta red de abuso sexual infantil tras denuncias de omisiones previas.

Casos contra Naasón Joaquín García siguen en México y Estados Unidos

Naasón Joaquin Garcia cumple una sentencia de 17 años en Estados Unidos y se pretende abrir el mencionado nuevo juicio para el próximo año.

Mientras tanto, en México tras un carpetazo a la investigación en el año 2025 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, se anuncio que la dependencia ahora encabezada por Ernestina Godoy reaabriría el caso.

La investigación en México es alrededor de delitos por enriquecimiento ilícito y construir una red de abuso sexual infantil.

Víctimas en México lograr reabrir caso contra Naasón Joaquín García

Previamente las víctimas de la Luz del Mundo habían denunciado que la FGR de Getz Manero se había negado a entregar informado a Estados Unidos sobre el caso.

Arderás, dijeron que la FGR fue omisa al activar el mecanismo de cooperado internacional para intercambio de información.