El gobierno de Donald Trump señaló a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez como uno de los dos empresarios que estaría involucrado en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría sobornado con al menos 150 mil dólares y productos de lujo, como Louis Vuitton y Hublot, a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios.

Según la información, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez reside de forma legal en The Woodlands, un barrio exclusivo en Houston, Texas, donde tiene una gran casa con todos los lujos posibles.

¿Quién es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez? (Michelle rojas)

Casa de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez se encuentra en exclusivo y lujoso barrio de Houston, Texas

De acuerdo con los informes, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez tiene una casa en Longspur 47, en el exclusivo barrio residencial de The Woodlands al norte de Houston, lo que fue un escándalo años atrás.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría adquirido el terreno más grande del barrio The Woodlands con más de 11 mil 500 metros cuadrados y la casa tenía todos los lujos posibles como:

Albercas

Amplios jardines

Hortalizas

Canchas de tenis

Canchas de basquetbol

Camionetas Lamborghini

Carro Rolls Royce

El pasado 11 de agosto, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue detenido por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustanciales a esta ley.

Los sobornos a Pemex por parte de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habrían ocurrido entre 2019 y 2021, cuando la paraestatal era dirigida por Octavio Romero Oropeza y Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

De encontrarse culpable, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez podría enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo y el FBI ya se está realizando las investigaciones.

Cabe mencionar en los sobornos a Pemex, ahora bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, también estaría involucrado el empresario Mario Alberto Ávila Lizárraga.

La casa ubicada en 47 Longspur en el exclusivo residencial de The Woodlands,.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez construyó su casa en The Woodlands saltando la ley del barrio exclusivo en Houston, Texas

La información indica que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez logró construir esta casa de tales proporciones violando las normas de construcción de esta zona residencial en Houston, Texas.

Houston Chronicle denunció en 2017 sobre la construcción ilegal que se estaba realizando en el barrio The Woodlands, pero Ramón Alexandro Rovirosa Martínez habría logrado evadir a los inspectores y seguir adelante con su proyecto.

Este hecho enfadó a los vecinos de The Woodlands, sin embargo, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez llegó a un acuerdo económico con ellos al hacerles donativos de hasta 100 mil dólares.

Pese a que la casa de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez se convirtió en una “atracción turística”, en este barrio exclusivo en Houston, Texas, los vecinos no estuvieron de acuerdo con la construcción realizada.