Erick Alexandro Núñez Albarrán, ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado de recibir sobornos sigue siendo servidor público, ahora en el gobierno estatal de Veracruz de Rocío Nahle.

A partir de enero de 2025, Erick Alexandro Núñez Albarrán es director general de Atención a Órganos Fiscalizadores en la Secretaría de Infraestructura en el Estado de Veracruz y su jefe directo es Leonardo Cornejo Serrano, un exalto funcionario de Pemex que fue ligado a Odebrecht.

La información fue publicada este 19 de agosto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) gracias a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Erick Alexandro Núñez Albarrán es señalado de recibir bolsas Louis Vuitton, relojes Hublot y más sobornos

Erick Alexandro Núñez Albarrán fue presuntamente sobornado con una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot a fin de manipular auditorías y contratos para beneficiar a empresarios, uno de ellos un amigo suyo, ello cuando era auditor de (PEP).

El exfuncionario era titular de la Delegación de Auditoría Interna de Pemex en la subsidiaria de Exploración Producción, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Erick Alexandro Núñez Albarrán, ex funcionario de Pemex ligado a sobornos, es investigado en Estados Unidos

De acuerdo con la información de un documento desclasificado el 11 de agosto por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos empresarios mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, sobornaron con dinero en efectivo, bolsas de diseñador y relojes de lujo a tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Estos sobornos se dieron ente junio de 2019 y octubre de 2021, los cuales sumaron un valor de 150 mil dólares, unos 2.8 millones de pesos.

En los documentos del Departamento de Justicia refieren que dieron esos sobornos a un “gerente senior de auditoría interna asignado a PEP”, aunque no refieren el nombre.

Los empresarios se comunicaron vía WhatsApp con el “funcionario extranjero #1”, como se refieren a él en la investigación, para que los beneficiara en la auditoría que PEP realizaba sobre un contrato de mantenimiento de ductos de tres empresas.

En esas conversaciones sucedieron en junio de 2019 en las cuales prometieron el bolso de lujo para la esposa a fin de influir en la auditoría, para el 24 de julio de ese año el funcionario informó “misión cumplida” y para octubre confirmó la llegada del bolso de lujo el cual agradeció, pero los empresarios le respondieron “de nada, amigo, te lo has ganado”.

Para el 5 de marzo de 2020 le informaron al auditor que el paquete acababa de aterrizar en Campeche, lo cual coincide con el trabajo que tuvo cuando encabezaba la Auditoría Interna de PEP en Ciudad del Carmen, Campeche.

El empresario Mario Alberto Avila Lizárraga y el funcionario Erick Alexandro Núñez Albarrán se habrían conocido entre 2010 y 2012, cuando el empresario aún no lo era, se desempeñaba como funcionario y tenia el puesto de subdirector de Servicios Marinos de PEP.

Leonardo Cornejo Albarrán, funcionario ligado a Emilio Lozoya, también sigue en la administración pública gracias a Rocío Nahle

Cabe recordar que Leonardo Cornejo Serrano es jefe directo de Erick Alejandro Núñez Albarrán y es secretario de Infraestructura y Obras Públicas en el gobierno de Veracruz de Rocío Nahle.

Este hombre fue uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya, quien recibió a Marcelo Odebrecht en más de 46 ocasiones en la Torre de Pemex.

Leonardo Cornejo Serrano tuvo bajo su control el presupuesto multimillonario de la refinería de Dos Bocas.