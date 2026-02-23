Julieta Ramírez respondió con dureza a Elon Musk luego de que el magnate sugiriera que Claudia Sheinbaum tiene vínculos con el crimen organizado.

“La presidenta Sheinbaum ha logrado los mejores resultados en el combate a la criminalidad en más de 50 años, según ha reconocido el gobierno de Estados Unidos”, cita. Julieta Ramírez, senadora por Baja California

La senadora por Morena defendió los resultados de la presidenta en materia de seguridad y pidió al empresario Elon Musk aclarar su relación con Jeffrey Epstein, tras revelarse correos que habrían coordinado visitas a la isla del financiero.

Ramírez subrayó que pacificar México es prioridad nacional y acusó a Musk de lanzar críticas sin fundamento contra el gobierno de Sheinbaum.

Julieta Ramírez respondió a crítica de Elon Musk contra Sheinbaum

A poco de que Elon Musk, de 54 años de edad, criticara la política de Sheinbaum sobre los cárteles tras operativo contra El Mencho, Ramírez saca a relucir datos que respaldan la administración de la actual Presidenta de México.

De acuerdo con la morenista, de 30 años de edad, Claudia Sheinbaum ha logrado los mejores resultados en el combate a la criminalidad en más de 50 años.

Lo que respaldaría el gobierno de Donald Trump, de 79 años de edad, ya que en la actualidad existe una coordinación y colaboración con Estados Unidos para enfrentar un fenómeno transnacional como el narcotráfico.

En contraste, según Ramírez, no hay la misma colaboración para reducir el tráfico de armas.

“Mientras tanto, seguimos esperando vuestra colaboración para reducir el tráfico de armas” Julieta Ramírez, senadora por Baja California

Ramírez pide a Musk aclarar relación con Epstein

Debido a que Elon Musk da por hecho que detrás del mandato de Claudia Sheinbaum está el narcotráfico, razón por la que se niega a declararles las guerra, Ramírez intenta ponerlo contra la pared.

En X, red social donde se jacta del buen desempeño de Claudia Sheinbaum, Ramírez le pide a Elon Musk aclarar su relación con Jeffrey Epstein, quien se suicidó el 10 de agosto de 2019 estando preso.

“¿Por qué no aclaras tus vínculos con los archivos de Epstein? Elon Musk” Julieta Ramírez, senadora por Baja California

Julieta Ramírez se lanza contra Elon Musk en defensa de Claudia Sheinbaum (@julietaramirezp / X)

Y es que de acuerdo con documentos publicados por el Departamento de Justicia, el magnete intercambió con Epstein correos para planificar una visita a su isla.

En los escritos con fechas en 2012 y 2013 ambos se ponen de acuerdo sobre la fecha en que Musk viajaría a Little St. James.

Al respecto, el magnate dijo haber rechazado en múltiples oportunidades invitaciones de Jeffrey Epstein, así como dijo se consciente de que algunos de sus contactos con él podían malinterpretarse.