Alejandro Murat, Senador de la República Mexicana y partidario de Morena, salió en defensa de Claudia Sheinbaum, quien fue criticada por Elon Musk.

Tras el operativo militar en el que murió El Mencho, líder del CJNG, Claudia Sheinbaum aseguró que tal acción no obedece a una declaración de guerra contra el narcotráfico, palabras que molestaron al magnate, quien la acusó de tener vínculos con el crimen organizado.

“Tolerancia cero”: Murat sale en defensa de Sheinbaum tras dichos de Elon Musk

Mediante la red social X, Alejando Murat, de 50 años de edad, negó que detrás del mandato de Claudia Sheinbaum esté el narcotráfico, tal y como asegura Elon Musk, de 54 años de edad.

Así como Murat advierte que la política de Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, es de tolerancia cero hacia los cárteles.

“@elonmusk La política de la Presidente @Claudiashein hacia los cárteles es de tolerancia cero” Alejandro Murat. Senador de la República Mexicana

Lo que dice quedó demostrado con el operativo militar que se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

“El último operativo demuestra que no se debe subestimar a las fuerzas armadas y de seguridad de México: han actuado con resiliencia y dedicación, protegiendo tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses” Alejandro Murat. Senador de la República Mexicana

Alejandro Murat (Alejandro Murat Hinojosa / Facebook)

México y Estados Unidos son más fuertes unidos: Murat

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en el operativo militar en el que murió El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murieron 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana.

Por lo que Alejandro Murat pide “honrar a quienes sirvieron y se sacrificaron por la paz”.

Y tras respaldar lo dicho por Claudia Sheinbaum, quien dijo que ningún militar estadounidense ejecutó ya que solo hubo intercambio de información, Murat recuerda que entre México y Estados Unidos no hay competencia ni rivalidad.

Por el contrario, juntos son más fuertes.

“Esto nos recuerda que México y Estados Unidos son más fuertes unidos: el enemigo no son nuestros gobiernos, sino las organizaciones criminales que amenazan a ambas naciones” Alejandro Murat. Senador de la República Mexicana