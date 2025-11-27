El nombre de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, se encuentra en medio de la polémica tras acusaciones de contrabando de combustible y tráfico de armas y drogas.

Es por ello por lo que la FGR investiga a Raúl Rocha Cantú, sin embargo se dio a conocer que previo a su caso se reunió con dos importantes funcionarios.

Estos son los funcionarios con los que se reunió Raúl Rocha previo al caso FGR

El periodista Gildo Garza reveló que Raúl Rocha se reunió con estos dos funcionarios previo al caso FGR:

#Desliz | Miss Universo y el huachicol fiscal: el expediente que nadie quiere leer



Raúl Rocha Cantú no se hizo millonario en los pasillos de Miss Universo, sino en las rutas oscuras del huachicol, las armas y los pactos políticos que olían a gasolina y poder. Antes de posar con… pic.twitter.com/5lHzklwC2d — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 27, 2025

A través de su cuenta de X, Gildo Garza señaló que a nivel federal Raúl Rocha “alternaba reuniones y sedes” con dos funcionarios claves en la “ingeniería política de la 4T”.

Gildo Garza resaltó que en este circulo se “movía mercancía, favores, permisos y protección”.

En su publicación, Gildo Garza resaltó que no serían los únicos que habrían tenido tratos con Raúl Rocha, pues los nombres ligados a su red no entrarían en un solo tuit.

Revelan por qué la FGR convirtió a Raúl Rocha en testigo protegido

Gildo Garza resaltó que la pieza clave para que la Fiscalía tomará la decisión de convertir a Raúl Rocha en testigo protegido fue una libreta de direcciones.

La Fiscalía de Nuevo León aseguró esta libreta donde se encontraban los nombres de los operadores financieros y enlaces criminales de Raúl Rocha.

Estos coincidían con los de Julio César Carmona, el zar del huachicol fiscal.

Esta información es de suma importancia por el tamaño de los involucrados en la red de Raúl Rocha que involucra:

Red de huachicol que movía combustible con pipas disfrazadas de agua

Red de armas que abastecía al Cártel del Golfo, Grupo Sombra, CJNG, La Unión y La Choquiza

Empresas fachadas que limpiaban los papeles

Exmilitares que limpiaban el camino