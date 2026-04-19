Dos miembros de la producción de Sin senos sí hay paraíso fueron atacados con un arma blanca en Bogotá, Colombia.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo y Henry Benavides, de acuerdo con reportes de medios locales.

La tragedia ocurrió el pasado 18 de abril de 2026, cuando un hombre, sin mediar palabra, atacó directamente a uno de los integrantes del equipo de producción mientras se encontraban en la vía pública.

Otro de sus compañeros intentó defenderlo, pero también resultó herido durante la agresión. Como saldo final, tres personas murieron, entre ellas el presunto atacante.

El hecho causó conmoción en la industria del entretenimiento y generó múltiples mensajes de solidaridad hacia familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Ataque a la producción de Sin senos sí hay paraíso deja 3 muertos en Bogotá (Yazmín Betancourt)

¿Quiénes son las víctimas del ataque a Sin senos sí hay paraíso en Colombia?

Medios colombianos identificaron a las dos víctimas directas del ataque ocurrido durante actividades relacionadas con la producción de Sin senos sí hay paraíso:

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de la productora.

Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, integrante del equipo de producción, cuya muerte generó gran impacto entre el elenco. La actriz Carolina Gaitán le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales

Además, una persona resultó herida y cuatro más fueron detenidas , según versiones difundidas por medios locales.

Carolina Gaitán, protagonista de Sin senos sí hay paraíso, manda mensaje tras la tragedía (@lagaita / Instagram)

Ataque a Sin senos sí hay paraíso genera luto en Colombia

El ataque contra producción de Sin senos sí hay paraíso coincidió con la entrega de los Premios India Catalina 2026 en Cartagena.

Además, durante la ceremonia, la actriz Carmen Villalobos, visiblemente conmovida tras recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica, dedicó el reconocimiento a las familias de los fallecidos y aseguró tener “el corazón partido” por lo sucedido en el proyecto actual.

Otros actores como Gregorio Pernía, Majida Issa y Jorge Enrique Abello también reaccionaron en redes sociales con la etiqueta #SilencioEnElSet, compartiendo imágenes en negro como señal de duelo y respeto.

Por su parte, la Sijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación de Colombia mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar la responsabilidad de las personas detenidas.