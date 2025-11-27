Continúan las investigaciones en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; ahora se revela que una funcionaria de la FGR habría aceptado sobornos del empresario.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez es la funcionaria que habría aceptado sobornos de Raúl Rocha

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que una funcionaria habría aceptado sobornos de Raúl Rocha en las actividades ilícitas que se le imputa: tráfico de armas, nexos con el crimen organizado y huachicol.

Pero en la investigación salió a relucir que una funcionaria llamada Mari Carmen Ramírez Rodríguez, también conocida como “La Fiscal” o “La Licenciada”, es una agente que hasta la semana pasada, estaba adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como agente de Ministerio Público llevando 14 años en el puesto.

Raúl Rocha Cantú (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

Ella ha sido señalada como una de las colaboradoras de Raúl Rocha en las actividades ilícitas de las que se le acusa, así como de aceptar sobornos por parte del dueño de Miss Universo.

El comunicado emitido por la FGR revela que Mari Carmen Ramírez Rodriguez, fue la primera colaboradora de la organización delictiva detenida por las autoridades el pasado 18 de noviembre; posteriormente se giraron 12 órdenes más de aprehensión.

La causa penal 495/2025 señala a Ramírez Rodríguez como involucrada en la supuesta red criminal dirigida por Raúl Rocha, y actualmente ya fue formalmente vinculada a proceso por el Juez de Control, Rodrígo Rosales Salazar del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro.

Se reveló que “La Licenciada”, quien ya se encuentra internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 CPS Morelos, vendía información privilegiada de las posibles investigaciones en contra de los colaboradores de dicha red de Raúl Rocha:

“Recibiendo retribuciones económicas, aspectos que son corroborados por medio de las intervenciones telefónicas gestadas por los elementos de investigación, así como de las referencias existentes a la reunión de estas personas a las afueras de las instalaciones que ocupa la dependencia ministerial en la capital del país” FGR

Y es que la FGR reveló que Raúl Rocha fue señalado como dirigente de una organización criminal involucrada en el contrabando de huachicol, tráfico de armas y presunto lavado de dinero, por lo que cuenta con una orden de aprehensión girada el pasado 15 de noviembre.

Sin embargo, se reveló que Raúl Rocha se convirtió en testigo protegido en la investigación de la (FEMDO; pero la FGR ha obtenido al menos 13 órdenes de aprehensión contra personas involucradas.

Una de ellas es la funcionaria de la FGR Mari Carmen Ramírez Rodriguez y otro, el ex diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jacobo Reyes León “Yeicob”.

Se reveló que los agentes federales grabaron a la fiscal Mari Carmen Ramírez cuando esta subía al vehículo de Jacobo Reyes, para aparentemente recibir un soborno; también se reveló que se interceptaron llamadas interceptadas con orden judicial, en donde se revela que ambos tuvieron una reunión en un restaurante de Polanco.