Julio César Carmona Angulo es uno de los dueños del Grupo Industrial Permart, así como de Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar junto a su hermano, Sergio Carmona Angulo y a quien ahora ligan con Raúl Rocha, investigado por la FGR.

Originario de San Pedro Garza García en Nuevo León, Julio César Carmona ha sido vinculado al tráfico ilegal de combustible, es decir del huachicol, por lo que también se le ha ligado a Raúl Rocha Cantú, empresario y dueño de Miss Universo.

Se le ha acusado de traficar combustible de manera ilegal y con dicho dinero, apoyar campañas políticas de varias figuras de Morena; además se dice que tanto Julio César Carmona como su hermano Sergio, son presuntamente compadres de Julión Álvarez.

El Registro Público de Comercio de Reynosa, Tamaulipas de la secretaría de Economía, indica que Julio César Carmona Angulo nació el 14 de enero de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio de Reynosa, Tamaulipas de la secretaría de Economía, Julio César Carmona Angulo se casó con Adriana Ojeda Álvarez.

No se ha revelado si Julio César Carmona tiene hijos.

De acuerdo con las declaraciones del SAT de Julio César Carmona, estudió en la Universidad Valle del Bravo obteniendo la licenciatura en Derecho.

Julio César Carmona es conocido por ser, junto con su hermano, dueños de diversas empresas como Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar.

Sin embargo, a Julio César Carmona, quien se le ha apodado el zar del huachicol, está vinculado al tráfico ilegal de combustible.

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi del zar del huachicol, es el contrabando del hidrocarburo, es decir:

Gasolina

Diesel

Gas Licuado

Estos hidrocarburos ilegales pasaban por México y se declaraban como aceite mineral, por lo que pagaban impuestos bajos y así, podían conseguir millones de pesos mensuales al vender el huachicol.

Además las autoridades aseguran que con el dinero que se obtenía del huachicol, Julio César Carmona apoyaba campañas políticas de:

Mario Delgado

Américo Villareal

Erasmo González

Olga Sosa

Armando Martínez

Mario López

Carmen Lila Canturosas

Eduardo Gattas

Francisco García Cabeza de Vaca

También Julio César Carmona y su hermano Sergio, han sido señalados como socios de José Ulises Treviño García, detenido en 2019 por delitos como extorsión.

De acuerdo a un documento de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al finalizar el primer mes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio César Carmona Angulo fue nombrado titular de la aduana de Reynosa por el administrador general, Ricardo Peralta Saucedo.

Cuando terminó el sexenio de AMLO, Julio Cesar Carmona Angulo se mantuvo en la aduana, pero a la llegada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue destituido.

Julio César Carmona, el zar del huachicol fiscal, ha sido ligado a Raúl Rocha quien actualmente es investigado por la FGR por huachicol, tráfico de armas y nexos con el crímen organizado.

Cabe señalar que Sergio Carmona Angulo, hermano de Julio César Carmona, fue ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León en 2021 mientras se cortaba el cabello en una barbería en la colonia Del Valle.

Por lo que el zar del huachicol fiscal, Julio César Carmona, se acogió al Programa de Testigos Protegidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Marshals Service.

De acuerdo con una libreta de direcciones asegurada por la Fiscalía de Nuevo León, aparece el nombre de Raúl Rocha, operadores financieros y enlaces criminales que coincidían con los de Julio César Carmona, el zar del huachicol fiscal.