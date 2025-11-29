El expediente que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) contra Raúl Rocha Cantú reveló ahora que el empresario mexicano cuenta con acusaciones de gordofobia.

Según dio a conocer Latinus, las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú contendrían llamadas telefónicas interceptadas al también copropietario de Miss Universo, en donde este se habría expresado de las concursantes con referencias a su aspecto físico.

Raúl Rocha Cantú: Expediente de FGR revela posible discriminación a concursantes de Miss Universo

De acuerdo con Latinus, una llamada interceptada por autoridades mexicanas entre Rocha Cantú y Jacobo Reyes León contendría información que señala que fue grabado dentro de su propia empresa cuando se refirió a las Miss Universo como “gordas”.

Además, el mexicano habría sugerido que las concursantes participarían sólo por atraer vistas al certamen de belleza internacional, descalificando así cualquier otro motivo.

Raúl Rocha Cantú (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

El expediente de la FGR revela que dichos comentarios de Raúl Rocha Cantú fueron emitidos el 13 de enero de 2025; es decir, cuando ya era dueño del 50% de Miss Universo.

Esto toda vez que fue el 29 de enero de 2024 cuando dio a conocer que su empresa, Legacy Holding Group, había logrado la adquisición de la mitad de esta franquicia.

Hasta el momento, se desconoce si se ha presentado o se presentará alguna denuncia en contra de Raúl Rocha Cantú por gordofobia, toda vez que las autoridades contarían con pruebas que muestras la comisión del delito de discriminación.