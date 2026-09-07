Carlos Rodrigo Pastrana Moreno es un abogado mexicano con maestría en Derecho Constitucional y Amparo que actualmente se desempeña como socio en la firma Sabag Becker & Gerrit Cohen y representa a Diego Sebastián Rosen.

Cuenta con más de una década de experiencia en litigio penal estratégico, habiendo representado a figuras públicas, políticos y empresas internacionales en procesos de alta complejidad.

Recientemente, su perfil profesional ha cobrado relevancia mediática tras asumir la defensa jurídica de Diego Sebastián Rosen, acusado del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

¿Quién es Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

Carlos Rodrigo Pastrana Moreno es un destacado abogado penalista mexicano y socio de la firma legal Sabag, Becker & Gerrit-Cohen.

Rodrigo Pastrana Moreno (Captura de pantalla )

Su nombre se viralizó en redes sociales luego de que se dio a conocer que llevaría la defensa de Diego Sebastián Rosen, quién está acusado por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

En la opinión pública y medios de comunicación Rodrigo Pastrana Moreno se destaca que es un litigante privado de alta capacidad jurídica y no un defensor de oficio que fue asignado a Diego Sebastián Rosen.

Ha diseñado y liderado estrategias de inteligencia jurídica, tanto penales como civiles, para la restitución y recuperación de complejos inmobiliarios que habían sido despojados de forma ilegal a particulares.

¿Cuántos años tiene Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

No hay información pública sobre la edad de Rodrigo Pastrana Moreno.

¿Quién es la esposa de Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

Rodrigo Pastrana Moreno mantiene una vida privada alejada de los reflectores, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Rodrigo Pastrana Moreno, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

No hay información pública sobre si Rodrigo Pastrana Moreno tiene hijos.

¿Qué estudió Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

Rodrigo Pastrana Moreno es licenciado en Derecho y tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

En dicha institución también ha cursado seminarios de especialización en Derecho Procesal Penal y técnicas de litigación.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Pastrana Moreno, abogado de Diego Sebastián Rosen?

Rodrigo Pastrana Moreno cuenta con más de diez años de experiencia en litigio penal estratégico, defensa en juicios orales, mecanismos constitucionales y protección de derechos humanos.

También se ha desempeñado como profesor adjunto en las asignaturas de Teoría del Delito y Derecho Procesal Penal.

Antes de unirse a su firma actual, colaboró en despachos especializados como “Mora Abogados”, “Tanús, Salazar y Azaola, S.C.” y “Mora & Román Quiroz Abogados”.

A lo largo de su trayectoria, ha brindado representación y asesoría jurídica a un amplio espectro de clientes, entre los que se incluyen:

Empresarios, líderes sindicales y actores políticos de diversos partidos.

Periodistas, artistas, figuras del deporte y representaciones diplomáticas extranjeras.

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