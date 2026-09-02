Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo y pieza importante del sonido electrónico de la agrupación.

El músico murió junto con su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar en Atizapán, Estado de México.

¿Quién era Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como “Honas”, fue un músico, compositor y productor mexicano nacido en Ciudad de México.

Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con Camilo Séptimo, agrupación de synthpop e indie rock que ayudó a fundar en 2013.

Matan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán de Zaragoza

¿Cuántos años tenía Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez tenía 38 años. La información biográfica disponible señala que nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México.

¿Quién era la esposa de Jonathan Meléndez?

La esposa de Jonathan Meléndez fue identificada en los reportes sobre el crimen como Ana Paola, de 35 años. La mujer no tenía una trayectoria pública comparable con la del músico, por lo que existe poca información biográfica confirmada sobre ella.

Al momento del ataque, Ana Paola tenía además varios meses de embarazo.

¿Quiénes eran los hijos de Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez y Ana Paola tenían una hija llamada Sofía, de tres años, quien también murió durante el ataque ocurrido en el domicilio familiar.

Las autoridades también localizaron con vida a un menor de seis años dentro del inmueble, hijo de la pareja.

¿Qué signo zodiacal era Jonathan Meléndez?

Por haber nacido el 7 de abril, Jonathan Meléndez era del signo Aries, de acuerdo con la astrología occidental.

¿Qué estudió Jonathan Meléndez?

La información pública sobre su formación académica es limitada. Algunas biografías señalan que comenzó a estudiar piano y otros instrumentos desde pequeño.

¿En qué trabajó Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez desarrolló principalmente su carrera como tecladista, compositor y productor musical. En Camilo Séptimo estuvo a cargo de los teclados y sintetizadores, elementos fundamentales para la identidad sonora de la banda.

La agrupación se formó en 2013 junto con Manuel Mendoza, en la voz y el bajo, y Erik Vázquez, en la guitarra. El proyecto publicó trabajos como:

Óleos

Navegantes

Ecos

Jardín de las almas

Maya

Camilo Séptimo (El Sombrerero - Own work, CC BY 4.0)

¿De qué murió Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez fue asesinado durante un multihomicidio ocurrido en un departamento de Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La noche del 1 de septiembre, autoridades localizaron cuatro personas sin vida: el músico, su esposa, su hija de tres años y una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La Fiscalía mexiquense informó sobre la detención de dos hombres investigados por su probable participación en los hechos.

Uno de ellos Diego Sebastián, habría tenido una relación de confianza con Jonathan y, de acuerdo con las autoridades, esa relación habría facilitado el acceso al domicilio.

La investigación continúa para esclarecer el móvil y determinar las responsabilidades correspondientes.