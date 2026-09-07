Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma la captura de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza en Puebla este lunes 7 de septiembre de 2026.

La detención del alcalde de Esperanza, Puebla ocurre tras el Operativo Enjambre, así como el señalamiento de delitos de robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro, entre otros de alto impacto.

Por esta captura, Omar García Harfuch mostró su agradecimiento al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Omar García Harfuch confirma captura del alcalde de Esperanza y agradece a Alejandro Armenta (Especial)

Hay tres detenidos por Operativo Enjambre en Esperanza, Puebla; entre ellos alcalde Issac Rodríguez

De acuerdo con el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal en medio de este Operativo Enjambre en Esperanza, Puebla se ejecutaron 23 órdenes de cateo, donde detuvieron a nueve personas, entre ellas, el presidente municipal en funciones.

Entre los detenidos destacan:

Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal

Manuel “N”, hermano del alcalde

A ambos también se les relaciona con una estructura criminal dedicada principalmente al robo de autotransporte de carga en la carretera Puebla–Veracruz, de donde se identificaron diversos inmuebles utilizados por integrantes de una célula delictiva.

Asimismo, a esta banda criminal también les fue asegurado:

35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—

52 cargadores

11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—

Ropa táctica

Un dron

Un inhibidor de señal

A las personas detenidas les fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Por otra parte los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Harfuch agradece a Alejandro Armenta tras captura de alcalde de Esperanza en Puebla

Ante este operativo conjunto de las fuerzas federales y estatales, Omar García Harfuch agradeció el apoyo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta para poder realizar esta captura del alcalde de Esperanza.

Harfuch resaltó la importancia de la caída de este grupo criminal, debido a que asegura que “estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales”.

Adicionalmente de que “tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”.