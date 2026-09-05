Inicia audiencia de Diego Sebastián Rosen por multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Este sábado 5 de septiembre dio inicio la audiencia de Diego Sebastián Rosen por multihomicidio de Jonathan Meléndez -integrante de la banda Camilo Séptimo- y su familia.

Tras un retraso de tres horas se puso en marcha el procedimiento judicial inicial contra dos hombres identificados como Diego Sebastián Rosen y su chofer Gerardo “N”.

La audiencia se lleva a cabo en el Centro Penitenciario de Barrientos, donde el sistema de justicia busca determinar la responsabilidad penal de los acusados por la muerte de Jonathan Meléndez y su familia.

Audiencia de Diego Sebastián Rosen dio inicio este sábado 5 de septiembre tras tres horas de retraso

La audiencia inicial de Diego Sebastián Rosen se llevó a cabo en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, y comenzó con tres horas de retraso respecto a la hora programada originalmente, que eran las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre.

Diego Sebastián y el otro investigado, Gerardo “N”, fueron ingresados al penal de Barrientos la mañana del viernes 4 de septiembre, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentara las órdenes de aprehensión en su contra.

Posteriormente, el sábado por la mañana, fueron trasladados desde la Fiscalía del Edomex en Toluca hacia el penal bajo un fuerte dispositivo de seguridad en un vehículo blindado tipo Rhino.

La Fiscalía les imputa los delitos de homicidio calificado con agravantes, interrupción del embarazo y maltrato animal. El cargo de maltrato animal se debe a la muerte de la mascota de la familia durante los hechos.

¿Qué se espera de la audiencia inicial de Diego Sebastián Rosen por multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia?

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentará los argumentos de la detención para que el juez determine si califica como legal la captura de ambos investigados mientras continúan las pesquisas para esclarecer el caso.

La Fiscalía del Estado de México realizará formalmente la acusación. Se les imputan los delitos de:

Homicidio calificado con agravantes (por el multihomicidio de la familia y la trabajadora doméstica)

Interrupción del embarazo (ya que Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, tenía cuatro meses de gestación)

Maltrato animal (debido a la muerte de la mascota familiar en los mismos hechos)

Se prevé que la Fiscalía presente a Diego Sebastián como el presunto autor material del crimen, el cual habría sido motivado por una disputa financiera derivada de un préstamo de 300 mil pesos.

Ha trascendido en medios locales que la defensa de Rosen -quien es dueño de la empresa Nomad P.M. y cuenta con nacionalidad argentina- planea solicitar su extradición a Argentina. El objetivo de esta estrategia es evitar que sea procesado bajo las leyes y en las prisiones mexicanas.

Que Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N” permanezcan tras las rejas de manera preventiva dependerá en gran medida de que la carpeta de investigación elaborada por el Ministerio Público no presente deficiencias técnicas que la defensa pueda aprovechar.