El empresario Diego Sebastián Rosen fue detenido por la Fiscalía del Estado de México, sospechoso de haber perpetrado el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

Dentro de los detalles que se conocen, Diego Sebastián Rosen y Jonathan Meléndez sostenían una relación estrecha como socios en la renta de casas en Valle de Bravo, por ello el empresario tuvo acceso al departamento del tecladista de Camilo Séptimo

¿Quién es Diego Sebastián Rosen?

Diego Sebastián Rosen Ferlini es el nombre completo del empresario argentino posible fundador de NOMAD Property México, una empresa dedicada a la renta de casas en Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca.

De entre los detalles que se conocen de Diego Sebastián Rosen es que antes de trabajar en NOMAD Property México, fungía como representante legal de Shark BTL S.A. de C.V.

El nombre de Diego Sebastián Rosen también tiene antecedentes en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, que tuvo actividad por última vez el 18 de agosto de 2026 y se inició en octubre 2025.

A Diego Sebastián Rosen Ferlini se le describe como una persona de tez blanca, cabello corto y negro, cejas pobladas, ojos grandes, nariz base ancha y boca mediana.

Hasta el momento de la detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini el 2 de septiembre del 2026 a las 9:25 am en la carretera México-Toluca, las redes sociales del presunto multihomicida estaban privadas aunque activas, pero horas después fueron eliminadas.

Cuenta de Instagram de Diego Sebastián Rosen. (Especial)

¿Qué edad tiene Diego Sebastián Rosen?

Diego Sebastián Rosen tiene 51 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Diego Sebastián Rosen?

Se desconoce si Diego Sebastián Rosen tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Diego Sebastián Rosen?

Se desconoce el signo zodiacal de Diego Sebastián Rosen.

¿Cuántos hijos tiene Diego Sebastián Rosen?

Se desconoce si Diego Sebastián Rosen tiene hijos.

¿Qué estudió Diego Sebastián Rosen?

Se desconoce qué estudió Diego Sebastián Rosen.

¿En qué ha trabajado Diego Sebastián Rosen?

Diego Sebastián Rosen es empresario vinculado con NOMAD Property México y Shark BTL S.A. de C.V.

Diego Sebastián Rosen es acusado del multihomicidio de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

Diego Sebastián Rosen fue detenido por la Fiscalía del Estado de México a horas de que habría perpetrado el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), informó que Diego Sebastián Rosen —junto con Gerardo “N”— fueron detenidos a horas de haber cometido el multihomicidio del integrante de Camilo Séptimo.

Entre los detalles que se conocen es que Diego Sebastián Rosen era persona de confianza de Jonathan Meléndez y por esto pudo acceder con libertad a su casa en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Asimismo, el reportero Carlos Jiménez argumenta que Rosen habría cambiado las placas del vehículo en el que llegó. Además de que Gerardo “N” lo esperó mientras él subió a platicar con Jonathan Meléndez.

Detienen a dos por el asesinato de Jonathan Meléndez ; uno de ellos era su socio (@OHarfuch / X)

Por otra parte, se señala que Diego Sebastián Rosen aún permanecía en el inmueble “buscando dinero” cuando las primeras autoridades del gobierno, junto con agentes de Semar, tocaron a la puerta. Minutos más tarde, escapó.

Actualmente, la Fiscalía del Estado de México, así como a nivel federal, investigan sobre el móvil del multihomicidio que se cree pudo haber sido por los negocios que los vinculaban.