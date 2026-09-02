La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de Diego Sebastián “N”, señalado como socio y principal autor del homicidio múltiple en Atizapán de Zaragoza, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

De acuerdo con las indagatorias, Diego Sebastián aprovechó la relación de confianza que mantenía con Jonathan Meléndez para ingresar sin dificultades al departamento en el residencial Grand Viure.

La estrecha relación profesional entre Diego Sebastián y Jonathan Meléndez es considerada clave en la investigación, que apunta a un conflicto económico o personal.

Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo (@MrElDiablo8 / X )

Diego Sebastián es señalado como socio y autor del multihomicidio de Jonathan Meléndez

Tras el homicidio múltiple en Atizapán, autoridades confirmaron la detención de Diego Sebastián “N”, de 51 años de edad.

Diego Sebastián es señalado como socio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, productor y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo.

Debido a esta estrecha relación de confianza, se presume que pudo ingresar al departamento de la familia en el complejo residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, con el propio consentimiento de las víctimas.

De acuerdo con algunas versiones, Diego Sebastián y Jonathan Meléndez tenían algunas propiedades de Airbnb.

Sin embargo, Diego Sebastián habría tratado de defraudar a Jonathan Meléndez al quitárselas, por lo que habrían acordado tener una reunión.

La fiscalía y las autoridades federales señalan a Diego Sebastián como el principal sospechoso y probable autor material e intelectual del multihomicidio.

Junto a él es investigado Gerardo “N”, señalado como su presunto cómplice y quien fue capturado momentos antes que Diego.

En el ataque perdieron la vida el músico (38 años), su esposa Ana Paula (35 años y con cuatro meses de embarazo), la hija de ambos (3 años), una trabajadora del hogar (21 años) y la mascota de la familia.

La principal línea de investigación sugiere que el ataque se derivó de un conflicto de carácter económico o de índole personal relacionado directamente con las actividades profesionales del productor, aunque no se descarta que el móvil principal detrás de este crimen fue el robo.

Diego Sebastián fue captado llegando al departamento de Jonathan Meléndez en Atizapán

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez muestra a Diego Sebastián ingresando al edificio residencial alrededor de las 17:24 horas del martes 1 de septiembre.

Este ingreso coincide con el rango de tiempo determinado por los peritajes en el que se cometieron los asesinatos, situado entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo día.

La detención de Diego Sebastián se concretó a las 9:25 horas del miércoles 2 de septiembre de 2026 en la zona de La Marquesa, Estado de México.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía mexiquense en coordinación con la SSC de la CDMX y la SSPC federal.

Al momento de su captura vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y zapatos café. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca para determinar su situación jurídica.