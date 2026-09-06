Durante la audiencia inicial por el caso Camilo Séptimo, la jueza rechazó liberar a Diego Sebastián, acusado por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

La decisión fue tomada luego de que el equipo de abogados pidiera que el proceso continuara en libertad, argumentando supuestas irregularidades en la detención de Diego Sebastián y su chofer Gerardo “N”.

Sin embargo, desde los juzgados de Tlalnepantla, la jueza rechazó la petición y dictaminó que la detención de ambos imputados por el asesinato de Jonathan Meléndez se ejecutó conforme a derecho.

Defensa de Diego Sebastián pedía llevar el proceso en libertad

Al solicitar que el proceso se desarrollara en libertad, la defensa de Diego Sebastián señaló supuestas inconsistencias en la actuación policial, en la documentación presentada y en la cronología de los horarios registrados.

Además, comentaron que no conocían formalmente el expediente ni se habían reunido en privado con sus clientes, por lo que la autoridad decidió decretar un receso para facilitar dicho encuentro.

Después de tres horas de retraso, finalmente la Fiscalía del Estado de México realizó formalmente la acusación por los delitos de:

Homicidio calificado

Interrupción forzada del embarazo

Maltrato a ser sintiente (por la muerte del perro)

Daño al medio ambiente (por arrojar arma al barranco)

Durante la audiencia estuvieron presentes los padres de Aleyda Romero, de 21 años, quienes se mostraron visiblemente afectados.

Por el contrario, ni los familiares de Jonathan Meléndez ni los de su esposa Paola asistieron, ya que, según su abogado, su seguridad podría estar en riesgo.

Inicia audiencia de Diego Sebastián Rosen por multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia (@azucenau / X )

Audiencia de Diego Sebastián: Se presentaron 60 datos de prueba

Durante la presentación de más de 60 datos de prueba en la audiencia inicial, la Fiscalía mencionó el robo de criptomonedas, un tema sobre el que no se dio una respuesta clara.

Aunque Diego Sebastián Rosen señaló posibles imprecisiones en dicha imputación, no aportó mayores detalles que pudieran ayudar o modificar su situación legal.