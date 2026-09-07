La presidenta Claudia Sheinbaum explicó lo que ocurrió en Colima, cuando un grupo de personas protestó durante su informe de gobierno.

“En Colima, mientras estaba el evento, había cerca de 10 personas con una mujer que traía un megáfono…No se reprime, se permite la libertad de expresión pero siempre se pide el respeto a los eventos” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que pidió respeto para el evento y se ofreció a recibirlos una vez que éste terminara; sin embargo, una mujer con un megáfono no dejó de realizar la protesta.

Asimismo, resaltó que ciudadanos de Colima identificaron a la mujer del megáfono como Yerania Valencia, activista social que ha sido candidata local.

Sheinbaum explica protesta en evento del Segundo Informe en Colima

Claudia Sheinbaum compartió que, durante su Segundo Informe de gobierno en Colima, un grupo de personas protestó con un megáfono a pesar de haber acordado respetar el evento.

La presidenta resaltó que, cuando hay protestas en sus eventos, suele atender a las personas posterior a su presentación; sin embargo, en esta ocasión no respetaron el acuerdo de guardar silencio.

“Lo que hago normalmente cuando hay una protesta en el evento, le dio: ‘cuando termine el evento los atiendo’... normalmente la gente acepta, en este caso no fue así” Claudia Sheinbaum

A pesar de ello, Claudia Sheinbaum decidió permitir que continuaran las protestas, pero no detener su informe.

Sin embargo, determinó que no los recibiría al final del Segundo Informe al considerar que no hubo “respeto muto”.

“De todas maneras siguieron con el megáfono…durante prácticamente todo el evento, entonces dije, si no respetan el evento vamos a seguir hablando y consideré que si seguían hablando tampoco al final los iba a atender porque es un asunto de respeto mutuo” Claudia Sheinbaum

Asimismo, compartió que los manifestantes serían personas que se oponen a la ampliación del puerto de Manzanillo.

De acuerdo con la presidenta, existen mesas de diálogo con pescadores de la zona sobre el tema, pues aún no se termina el estudio de impacto ambiental.

Identifican a mujer del megáfono que protestó en Segundo Informe en Colima

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que ciudadanos de Colima identificaron a la mujer del megáfono como “una persona que ha sido candidata”.

“Después ya personas de Colima la identificaron como una persona que ha sido candidata de distintos partidos políticos, además no es la primera vez que ocurre con ella” Claudia Sheinbaum

Se trata de Yerania Valencia, activista social que fue candidata a diputada local de la mano del PES Colima en las elecciones 2024.

Además de ser candidata al distrito 7 de Villa de Álvarez en 2021 de la mano de Fuerza por México.