Seis personas murieron después de quedar atrapadas dentro de una combi durante las fuertes inundaciones registradas la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 en el municipio de Tultitlán, al norte del Estado de México.

La unidad de transporte quedó varada frente a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, una de las zonas afectadas por la intensa lluvia registrada durante la noche.

De acuerdo con los primeros reportes sobre la tragedia, la combi pertenecía a la ruta 30 y quedó atrapada bajo el agua.

Presuntamente, una fuga de gas en la unidad habría provocado la intoxicación de las personas que se encontraban en el interior.

Aunque algunos de los ocupantes lograron salir de la combi para pedir ayuda, posteriormente se desvanecieron debido a la intoxicación, según los reportes preliminares.

Autoridades del Estado de México investigan muerte de seis personas en combi atrapada por inundaciones en Tultitlán

Tras los hechos, autoridades del Estado de México iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la muerte de las seis personas.

Los primeros datos indican que la combi de la ruta 30 aparentemente no se encontraba prestando un servicio regular de transporte público al momento de los hechos.

De acuerdo con esta versión, las personas que viajaban en la unidad presuntamente participaban en algún tipo de celebración, ya que dentro de la combi fue localizado un pastel.

Sin embargo, al intentar cruzar frente a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, la unidad quedó atrapada por las inundaciones.

Los reportes preliminares señalan que una fuga en el tanque de gas habría provocado la intoxicación de los ocupantes y, posteriormente, la muerte de seis personas, entre ellas el conductor de la unidad.

Tres personas lograron salir de la combi; sin embargo, debido a la intoxicación que presentaban, se desvanecieron en la calle y también murieron.

Las autoridades investigan por qué la unidad intentó circular por la zona frente a la estación Cueyamil, que se encontraba completamente inundada y presentaba señalamientos por obras, lo que dificultaba el tránsito.

¿Qué pasó con los cuerpos de las seis personas que murieron en la combi en Tultitlán?

De acuerdo con reportes de N+, los cuerpos de las seis personas que murieron tras quedar atrapadas en la combi fueron trasladados al municipio de Cuautitlán, donde se les realizaría la necropsia de ley correspondiente.

Entre las víctimas se encuentran dos mujeres y cuatro hombres.

Familiares de las personas fallecidas acudieron posteriormente a realizar los trámites correspondientes para reclamar los cuerpos.