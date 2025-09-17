El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria para quien brinde información sobre el paradero del líder de Los Rusos. Pero ¿Quién es Juan José Ponce Félix, alías El Ruso?

De acuerdo con el Gobierno de Washington, el hombre conocido como “El Ruso” es un alto mando del Cártel de Sinaloa, el cual es considerado como grupo terrorista por Estados Unidos.

Según información del FBI, “El Ruso” también operaría bajo el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix, y lideraría el brazo armado de ”La Mayiza“, el cual se encuentra en guerra con La Chapiza.

El Mayo Zambada se libra de pena de muerte; los detalles. (Michelle rojas)

¿Quién es Juan José Ponce Félix, El Ruso?

Los distritos Central y Sur de California han señalado a Juan José Ponce Félix, El Ruso y supuesto líder de “Los Rusos”, por cargos relacionados con:

crimen organizado

tráfico de drogas

armas de fuego

lavado de dinero

Aunque se tienen pocos detalles sobre su identidad, se ha documentado su enemistad contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.

¿Cuál es la edad de Juan José Ponce Félix, El Ruso?

Según refieren reportes judiciales de Estados Unidos, Juan José Ponce Félix cuenta con dos fechas de nacimiento vinculadas a su nombre: el 20 de junio de 1982 y el 30 del mismo mes y año.

En caso de ser correctas ambas fechas, Juan José Ponce Féliz actualmente tiene 43 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Juan José Ponce Félix, El Ruso?

En caso de haber nacido el 20 de junio, el signo zodiacal de Juan José Ponce Félix, El Ruso, sería el de Géminis.

¿Juan José Ponce Félix, El Ruso, tiene esposa e hijos?

Debido a sus actividades, Juan José Ponce Félix, El Ruso, mantiene su vida familiar lejos del ojo público.

En ese sentido, se desconoce la identidad de su pareja e hijos.

¿Qué estudios tiene Juan José Ponce Félix, El Ruso?

Aunque no se tienen datos del último grado de estudios de Juan José Ponce Félix, se cree que radica en Mexicali, Baja California.

¿En qué ha trabajado Juan José Ponce Félix, El Ruso?

Se presume que Juan José Ponce Félix, El Ruso, se desempeña como líder de “Los Rusos”, brazo armado de La Mayiza, la cual pertenece a la organización del Cártel de Sinaloa.

Como líder de Los Rusos, a Juan José Ponce Félix se le han adjudicado distintas actividades criminales, entre las que se incluyen:

narcotráfico

crimen organizado

tráfico de armas

La organización de “El Ruso” gestiona, según Estados Unidos, la distribución de narcóticos con valor millonario desde México. Se trata de:

Cocaína

Fentanilo

Metanfetamina

Heroína

Presuntamente, su trabajo encomendado por el propio Mayo Zambada incluía desplazarse de Sinaloa para evitar la narcoguerra, pero el enfrentamiento solo se extendió a Baja California y límites de Sonora.

Ofrece Estados Unidos la cantidad de 5 millones de pesos por Juan José Ponce Félix

Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, se ha convertido en uno de los hombres más buscados por parte de Estados Unidos, país que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos.

“La oferta de recompensa y una línea de información recientemente establecida tienen como objetivo ayudar a poner fin a la persecución del presunto narcotraficante”, se lee en el ofrecimiento.

Dicha recompensa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Estado, como parte de las políticas de Donald Trump.

Esto, porque su gobierno ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica para hacerle frente a la crisis del fentanilo que afecta a Estados Unidos.