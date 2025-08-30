El legislador republicano, Dan Crenshaw, dejó de lado las críticas y amenazas contra México, pues celebró los resultados de la cooperación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump contra el narcotráfico.

Lo anterior debido a que el polémico integrante de la Cámara de Representantes, compartió un mensaje en el que felicitó y elogió a la Armada de México por un decomiso de cocaína en Guerrero.

De esa manera, Dan Crenshaw “dio su brazo a torcer”, toda vez que celebró los resultados que ha dejado la colaboración entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump contra el narcotráfico.

Dan Crenshaw y Claudia Sheinbaum (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Dan Crenshaw reconoce resultados de la colaboración entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Luego de que por años lanzó duras críticas contra el gobierno de México e incluso sugirió actos de intervencionismo, Dan Crenshaw reconoció el trabajo de las autoridades federales.

Así ocurrió debido a que el legislador republicano compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que celebró y hasta felicitó a la Armada de México por un reciente decomiso de drogas.

Lo anterior debido a que en su publicación, Dan Crenshaw celebró los resultados que se han obtenido por medio de la colaboración entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump contra el narcotráfico.

Al citar un tuit de Omar García Harfuch sobre al decomiso, Dan Crenshaw resaltó que la confiscación de enervantes es “otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles“.

En ese sentido, el legislador externó sus felicitaciones a las autoridades mexicanas y resaltó que la cooperación con Estados Unidos no había sido tan solida como lo es en la actualidad.

Finalmente, en su sorpresivo mensaje Dan Crenshaw resaltó que el resultado es “testimonio” tanto del trabajo del “presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum” y sentenció se necesita más de eso.

Dan Crenshaw celebra resultados de cooperación entre gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump (@RepDanCrenshaw / X)

Antes de celebrar y hasta felicitar al gobierno de México por los resultados que se han logrado en el combate contra el narcotráfico, Dan Crenshaw pasó años lanzando críticas y amenazas.

En un recuento se identificó que antes de reconocer los resultados de colaboración entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el legislador republicano atacó y amenazó a México en diferentes ocasiones:

12 de enero de 2023, cuando presentó una iniciativa para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, enfocándose en el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa

11 de marzo de 2023, cuando declaró que México enfrenta una “insurgencia terrorista” y propuso que se despliegue una estrategia de contra insurgencia binacional con intervención militar incluida

16 de noviembre de 2023, cuando propuso que se declarara la guerra formal contra 7 cárteles mexicanos, al tiempo que afirmó que irían “por su dinero, sus mansiones y su libertad”

26 de marzo de 2025, cuando afirmó que el hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estaba bloqueando la cooperación con agencias de inteligencia, pero elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer frente a los cárteles con una “presión real”

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Dan Crenshaw modificó su discurso hacia México, pues pasó de las amenazas y acusaciones a los elogios por los operativos y resultados en seguridad.

En al menos 3 oportunidades, ha celebrado la acción del gabinete y reconoció a Omar García Harfuch al reconocerlo como un aliado confiables en la lucha contra el narcotráfico bilateral que se despliega.