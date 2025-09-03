Tras ataque a barco venezolano, Estados Unidos podría apuntar a cárteles mexicanos, según experto.

Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un “ataque letal” dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua.

El Tren de Aragua ha sido señalado como una organización criminal “terrorista” de parte de Estados Unidos, así como algunos cárteles mexicanos, por ello es que se originó este ataque.

De acuerdo con el experto y periodista, Ioan Grillo, quién se enfoca en temas de crimen, drogas y organizaciones criminales tras el ataque a barco venezolano, Estados Unidos ahora también podría apuntar a cárteles mexicanos.

A través de su cuenta en la red social X, Ioan Grillo consideró ataque con misiles contra el supuesto “barco narcotraficante” en el Caribe muestra cómo funciona actualmente la designación terrorista de cárteles y bandas.

El experto sostiene que Estados Unido ha cruzado la línea y así como atacó a esta embarcación, de la misma manera podría atacar a algún cártel mexicano.

"El ataque con misiles contra el supuesto ‘barco narcotraficante’ en el Caribe muestra cómo funciona actualmente la designación terrorista de cárteles y bandas. Se ha cruzado la línea. Así es como podría ser un ataque contra un objetivo de un cártel mexicano." Ioan Grillo, periodista y experto en crimen, drogas y organizaciones criminales

También el periodista expresó en otra publicación en X que “la política estadounidense siempre ha sido interceptar drogas en el mar, no eliminarlas mediante un ataque militar. Sin duda, es un gran desafío ver cómo reacciona Maduro".

Ataque a barco venezolano: autoridades de Estados Unidos no han revelado como supieron que eran miembros del Tren de Aragua

Cabe recordar que Donald Trump aseguró en la Casa Blanca que la Armada estadounidense había destruido un barco tripulado por narcotraficantes justo en el momento en el que el operativo estaba siendo llevado acabo en el Caribe sur, según detalló posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente utilizó su cuenta oficial de Truth para publicar un video en blanco y negro donde se observa una pequeña embarcación que es interceptada por un misil y aseguró que dentro estaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron eliminados durante el operativo.

Pero la Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quienes estaban a bordo del buque y como sabían que eran miembros del Tren de Aragua, y hasta el momento no se ha revelado.