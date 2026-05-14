La saxofonista María Elena Ríos criticó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los amparos que han impedido que el caso por el ataque con ácido en su contra, avance.

Pese a que María Elena Ríos esperaba que la SCJN atrajera el análisis de los amparos, el pleno le cerró la puerta al caso. La saxofonista reiteró que no perdió ella, sino la justicia.

“Yo no perdí, perdió México. Perdimos las mujeres” María Elena Ríos

La SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos interpuestos por los acusados, entre ellos el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, señalado de ser el autor intelectual.

SCJN cierra puerta a amparos en caso de María Elena Ríos (Eduardo Díaz)

María Elena Ríos critica fallo de la SCJN sobre amparos que bloquean su caso

En entrevista con Héctor Zamarron, María Elena Ríos criticó el fallo de la SCJN sobre los amparos en su caso, afirmando que, ella no perdió, sino México, la justicia y las mujeres.

Para María Elena Ríos, la decisión de la SCJN de no atraer los amparos, representa un “despropósito jurídico” que favorece nuevamente a sus agresores, quienes le lanzaron ácido en la cara y cuerpo.

María Elena Ríos lamentó que la SCJN haya decidido devolver el proceso a los tribunales de Oaxaca, pues acusa que en el estado existe una corrupción sistémica que le permite impunidad a Vera Carrizal.

La también activista reconoció la labor de los ministros Hugo Aguilar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel por votar a favor y actuar responsablemente en la protección de los derechos de las mujeres.

Pese al apoyo de estos tres ministros, el caso de María Elena Ríos no alcanzó la mayoría. Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida, ya que conoció el caso cuando trabajaba en la FGR.

María Elena Ríos intuye que no obtendrá justicia tras fallo de SCJN

María Elena Ríos fue víctima de un ataque en 2019. Hombres ingresaron a su domicilio en Oaxaca y le arrojaron ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, lo que le provocó quemaduras graves.

Las investigaciones apuntan a cinco presuntos responsables, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, quien sería el autor intelectual. Sin embargo, interpusieron amparos para evitar que el proceso avance.

Tras el fallo de la SCJN, María Elena Ríos sostuvo que el sistema de justicia actual fue “diseñado por agresores para beneficiar agresores”, por lo que intuye que nunca tendrá justicia por el intento de feminicidio.

A pesar de considerar probable que ella no obtenga justicia personal, asegura que continuará su lucha desde el activismo y la defensa de derechos humanos para que otras mujeres no vivan lo mismo.