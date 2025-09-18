La diputada Hilda Araceli Brown Figueredo dice desconocer el porqué su nombre figura entre la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Soy objeto de esta, pues de esta infamia, que pretende desacreditarme. Es absolutamente falso también que mis cuentas hayan sido bloqueadas. Incluso el pasado domingo yo estuve en Estados Unidos en el hospital con mi tío que sufrió un derrame cerebral y no tuve ninguna dificultad en cruzar” Hilda Araceli Brown Figueredo

Mediante un enlace telefónico con el periódico Milenio, Hilda Araceli Brown Figueredo tacha de falsos los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así como informa que sus cuentas bancarias no han sido bloqueadas y tampoco se le ha prohibido el paso a Estados Unidos.

Incluso, el fin de semana viajó al país vecino debido a que uno de sus tíos está hospitalizado.

Cabe mencionar que entre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa, grupo delictivo al que habría apoyado la morenista, se encuentra:

El bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense

La prohibición de transacciones entre los involucrados

Por lo que al figurar entre los sancionados, sería una medida preventiva, lo que no significa que sea culpable o responsable de una conducta ilícita.

Hilda Araceli Brown Figueredo niega vínculos con el narcotráfico

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, dice haberse enterado de los señalamientos por medios de comunicación ya que no le han notificado nada al respecto.

Por lo que, Hilda Araceli Brown Figueredo se dice dispuesta a comparecer ante la Fiscalía General de la República o cualquier otra instancia.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos acusa a “Los Mayos” de traficar drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado expedido por el Departamento del Tesoro, Candelario Árcega Aguirre, identificado como “operador político afiliado al Cártel de Sinaloa, junto a Brown, logró que sus aliados ocuparan puesto de alto nivel en el gobierno de Rosarito.

Por ello, Hilda Araceli Browm Figueredo estaría implicada en: