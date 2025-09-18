Ricardo Moreal respalda a Hilda Araceli Brown Figueredo, quien niega tener vínculos con el narcotráfico tras sanción del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

“Esto no prejuzga ni juzga a ninguna persona sino que se están iniciando las investigaciones, entonces, lo que nosotros expresamos es que se dé a conocer el mecanismo, que se proceda la investigación y que se deslinden responsabilidades. Siempre nos atenemos al principio de presunción de inocencia y al principio del debido proceso” Ricardo Monreal. Diputado de Morena

A través de una conferencia de prensa, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, dice haberse enterado hoy de los señalamientos en contra de Hilda Araceli Brown Figueredo.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Hilda Araceli Brown Figueredo: Monreal pide cautela ante sanción de Estados Unidos

Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, Baja California, a quien relacionan con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, ha sido acusada de narcotráfico desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

En ese sentido, el diputado Ricardo Monreal advierte que la sanción administrativa a Hilda Araceli Brown Figueredo es una medida de cooperación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Por lo que al no ser una sentencia, se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Pide no sacar conclusiones así como no pre-juzgar ni juzgar ya que la investigación continúa.

No obstante, Ricardo Monreal adelanta que tendrá un acercamiento con Hilda Araceli Brown Figueredo para hablar al respecto.

Hilda Araceli Brown Figueredo. Diputada federal (IG: Araceli Brown Figueredo)

“Yo no tengo mi cuenta bloqueada”: Hilda Araceli Brown Figueredo

Tras hacerse pública la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC, Hilda Araceli Brown Figueredo niega que su cuenta bancaria haya sido bloqueada .

“Yo no tengo mi cuenta bloqueada y no tendría ni siquiera por qué. No tendría ni siquiera por qué porque mis sueldos están comprobados” Hilda Araceli Brown Figueredo

En declaraciones derramadas para el periódico Milenio, Hilda Araceli Brown Figueredo dijo no haber recibido ninguna notificación por parte autoridades mexicanas ni de Estados Unidos.

Así como indicó estar dispuesta a colaborar en la investigación, ya que su dinero es producto del trabajo que ha realizado a lo largo de 35 años.

Incluso, dice poder comprobar lo ingresos que recibe como funcionaria pública.

“Yo me he dedicado a trabajar, a lo que debe de hacer un presidente municipal, a eso me dediqué y pues ahí está mi trabajo que habla por sí solo. Me dediqué a trabajar en cuerpo y alma, de día, de noche y de madrugada. Yo tengo más de 35 años en este movimiento.” Hilda Araceli Brown Figueredo

Finalmente, advierte que está a disposición de cualquier autoridad que la requiera: “Aquí estoy trabajando en el Congreso”.