Militares de Estados Unidos sí quieren una intervención en México para eliminar a cárteles del narcotráfico, asegura periodista Ioan Grillo en entrevista para el programa “Los Periodistas”.

“Si hablamos de la Casa Blanca ahorita hay dos facciones peleando respecto a México. Una facción que está buscando la intervención militar, ataques militares en territorio mexicano. Creo que no está bien pensado como una buena estrategia para derrotar a los cárteles. Están pensado que hay que mostrar el poder de Estados Unidos en contra de México mas que derrotar a los cárteles”.

En este mismo orden de ideas, el periodista Ioan Grillo asegura que ha tenido la oportunidad de entrevistar a militares de Fort Bliss, de El paso Texas, sobre la frontera de Estados Unidos quienes también están viendo de manera seria “ataques a México”.

“Si hablas con varios militares. Yo he ido al Fort Bliss que está en El Paso y hablando con el general de dos estrellas que está viendo eso, hay algunos que sí están viendo esta cuestión, no es invención y no es chiste, están viendo en serio ataques a México y buscando a blancos”.

Ioan Grillo, periodista