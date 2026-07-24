Un grupo de exgobernadores del PAN, junto con el ex presidente Vicente Fox, denunciaron públicamente que la detención de Ernesto Ruffo Appel constituye un acto de persecución política.

Los ex mandatarios exigen un proceso judicial transparente y la liberación inmediata de Ruffo, quien es acusado por el gobierno federal de participar en una red de contrabando de hidrocarburos.

Durante un encuentro en Jalisco, los exgobernadores del PAN cuestionaron que, pese a su estado de salud, fuera trasladado a un penal de máxima seguridad como El Altiplano.

¿Quiénes son los exgobernadores del PAN respaldaron a Ernesto Ruffo tras su detención?

Tras la detención de Ernesto Ruffo Appel el 16 de julio, un grupo de exgobernadores del PAN manifestaron su respaldo, denunciando que el proceso penal en su contra tiene tintes de persecución política:

Carlos Medina Plasencia, Gobernador Interino de Guanajuato (1991-1995) Alberto Jiménez Cárdenas Jiménez, Gobernador de Jalisco (1995-2001) Fernando Canales Clariond, Gobernador de Nuevo León (1997-2003) Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador de Jalisco (2001-2007) Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato (2012-2018) Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador en Guanajuato (2000-2006) Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador de San Luis Potosí (2003-2009) Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador de Morelos (2006-2012) Patricio Patrón Laviada, Gobernador de Yucatán (2001-2007) Ignacio Loyola Vera, Gobernador de Querétaro (1997-2003) Emilio González Márquez, Gobernador en Jalisco (2007-2013) José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de Baja California (2007-2013) El ex senador y diputado federal Ramón Corral Ávila y candidato a la gubernatura de Sonora. Vicente Fox Quesada, Expresidente de México (2000 2006)

Aunque no pertenece al grupo “Unidos por México” y no asistió a la reunión, Felipe Calderón Hinojosa expresó su solidaridad a través de redes sociales, acusando al gobierno de aplicar una “justicia selectiva”.

Exgobernadores del PAN denuncian persecución política tras detención de Ernesto Ruffo

Los exgobernadores del PAN, integrados principalmente en el grupo Unidos por México, han lanzado una serie de denuncias contundentes respecto a la detención y vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel.

Los exmandatarios denuncian de manera unánime que la detención de Ruffo obedece a motivos estrictamente políticos y no a una búsqueda genuina de justicia.

Afirman que se le está tratando como un “preso político” y que el proceso es, en realidad, un “atropello a los derechos de una persona” diseñado para construir una narrativa contra la oposición.

Una de las quejas principales es la existencia de una justicia discriminatoria y selectiva por parte del Gobierno Federal.

Denuncian que, mientras se actúa con rigor contra Ruffo por presunto “huachicol fiscal”, hay funcionarios y gobernadores de Morena señalados por vínculos con la delincuencia organizada que permanecen protegidos y sin procesos en su contra.

Critican que el Poder Judicial no ha valorado a detenimiento las pruebas de descargo presentadas por la defensa de Ruffo.

Cuestionan que, a pesar de su estado de salud endeble, fuera trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, lo cual consideran un trato indigno.

Los exgobernadores exigen que el proceso se conduzca con estricto apego a la Constitución y se respete la presunción de inocencia de quien consideran un pilar de la democracia en México.