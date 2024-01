Francisco Ramírez Acuña es pre candidato de PAN, PRI y PRD a la Cámara de Senadores para las elecciones México 2024; aquí te decimos quién es este aspirante a la Cámara Alta en México.

En mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció su Plan C, el cual consiste en que “no se vote por el bloque conservador”, a fin de tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión durante las elecciones 2024.

Esto fue lo que declaró el presidente en referencia al bloque PAN, PRI, PRD durante la conferencia mañanera del 9 de mayo en Palacio Nacional:

Periodo de intercampaña 2024: Qué es, cuándo inicia y termina; esto es lo que no deben hacer las candidatas a la presidencia de México

Claudia Sheinbaum le aclara a Xóchitl Gálvez que no necesita permiso para ganarle en debates de las elecciones 2024

“Primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, 300 son de mayoría y 200 plurinominal. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ése es el Plan C”

AMLO