La administración de Park Life Santa Fe Paradox respondió públicamente a la polémica generada por la agresión de Octavio Cortés Jiménez contra una recepcionista del complejo, luego de que usuarios cuestionaran por qué el empresario permaneció en el inmueble tras el ataque captado por cámaras de seguridad.

“Park Life lamenta profundamente los hechos ocurridos en pasado 29 de junio y rechaza categóricamente cualquier forma de violencia, incluida aquella ejercida contra las mujeres. La empresa reitera su respaldo y solidaridad con la colaboradora afectada, desde que tuvo conocimiento de la agresión su prioridad ha sido proteger su bienestar, acompañarla durante su recuperación y facilitarle el acceso a la atención y los apoyos necesarios. La conducta observada en el video no corresponde a los estándares de Park Life que exige a todo el personal que presta servicios a sus instalaciones, por ello la empresa ha iniciado el fortalecimiento de sus protocolos de seguridad y de los mecanismos de supervisión de sus proveedores con el propósito de prevenir que hechos como este vuelvan a ocurrir. En Park Life no existe justificación alguna para ejercer violencia contra colaboradores, residentes, clientes o visitantes dentro de sus instalaciones.” Park Life Santa Fe Paradox

A través del programa de Ciro Gómez Leyva en donde se difundió el comunicado del hotel Park Life Santa Fe Paradox, el complejo lamentó los hechos ocurridos el pasado 29 de junio, condenó cualquier acto de violencia y aseguró que desde el primer momento brindó apoyo a la recepcionista agredida.

Además en el comunicado difundido, Park Life Santa Fe Paradox en CDMX reveló que colaboró con las autoridades en la investigación e informó que revisará y fortalecerá sus protocolos internos de seguridad.

Park Life Santa Fe Paradox explica por qué Octavio Cortés Jiménez no fue expulsado

En su posicionamiento a través de su comunicado leído en el espacio de Ciro Gomez Leyva, Park Life Santa Fe Paradox explicó que Octavio Cortés Jiménez no podía ser desalojado por la fuerza, ya que mantenía un contrato de hospedaje de larga estancia y el personal no contaba con facultades legales para retirarlo sin una orden de autoridad competente.

“En cuanto Park Life tuvo conocimiento de la agresión, activó sus protocolos internos de actuación, de inmediato solicitó la intervención de la policía y la jefa de recepción acudió para asistir a la colaboradora; posteriormente se le brindó apoyo para presentar la denuncia ante el Ministerio público. Desde entonces la empresa ha mantenido comunicación con ella facilitando su atención medica, cubriendo los gastos asociados con su recuperación y dando seguimiento al caso ante las autoridades. Al día siguiente del hecho, Park Life solicitó al proveedor de seguridad el retiro del elemento que se encontraba de servicio en la propiedad, asimismo la empresa inició una revisión de sus protocolos de seguridad y de la actuación de los proveedores involucrados.” Park Life Santa Fe Paradox

Por ello, indicó que optó por actuar conforme al marco legal mientras las autoridades daban seguimiento al caso en contra de Octavio Cortés Jiménez tras agredir a su recepcionista.

La respuesta del hotel Park Life Santa Fe Paradox llega después de que el caso provocara indignación en redes sociales, donde también se cuestionó la actuación del personal de seguridad durante la agresión.

De acuerdo con la investigación en curso, la víctima presentó una denuncia y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta correspondiente, mientras continúa el proceso legal contra Octavio Cortés Jiménez.