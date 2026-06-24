Daniel Campos Plancarte es un político y servidor público mexicano, miembro del partido Morena, que cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública.

Recientemente, solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo legislativo para integrarse a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México.

¿Quién es Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

Daniel Campos Plancarte es un político y funcionario público mexicano que nació el 26 de mayo de 1979.

Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX (@camposplancarte / Instagram )

Actualmente, desempeña el cargo de diputado federal por Morena en la LXVI Legislatura (2024-2027), representando al Distrito 6 de la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Magdalena Contreras.

Su perfil se caracteriza por un enfoque en el desarrollo sustentable, la gestión urbana y la mejora de los servicios públicos, consolidándose como una figura relevante en el ámbito gubernamental de la capital.

¿Cuántos años tiene Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

Daniel Campos Plancarte tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

Daniel Campos Plancarte se encuentra casado con Sara Caballero Rodríguez.

Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX (@camposplancarte / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

A través de sus redes sociales, Daniel Campos Plancarte ha hecho referencia a sus hijos: Dany, Diego y David.

¿Qué estudió Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

Daniel Campos Plancarte tiene una Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Daniel Campos Plancarte, militante de Morena en CDMX?

Daniel Campos Plancarte posee una experiencia de más de dos décadas en la administración pública, gran parte de ella vinculada a la alcaldía Magdalena Contreras y al Gobierno de la Ciudad de México:

Gobierno de la CDMX: Se desempeñó como Subsecretario de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública (2021) y fue Director General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico (2019-2021).

Experiencia Local (Magdalena Contreras): Inició su carrera en el año 2000 como Jefe de Unidad Departamental (JUD) de Limpia. Posteriormente, ocupó diversas direcciones y jefaturas en áreas de Desarrollo Sustentable, Justicia Social, Programas Ecológicos y Vía Pública entre los años 2005 y 2015.

Fue Subdirector Regional de Asuntos Agrarios de la CDMX (2016-2017)

Coordinador de módulo para el diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León

Desde el año 2023, Daniel Campos Plancarte es Consejero Estatal de Morena. Anteriormente participó como Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática entre 2012 y 2015.

En la Cámara de Diputados desempeña funciones directivas en comisiones clave para el periodo 2024-2027:

Secretario de la Comisión de Deporte.

Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Integrante de la Comisión de Reforma Política-Electoral

Fue electo bajo el principio de Mayoría Relativa por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para el periodo 2024–2027.