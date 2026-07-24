La hija del exgobernador de Baja California, Verónica Ruffo, habló sobre el estado de salud de Ernesto Ruffo en prisión, el cual es inestable, ya que está demacrado.

Mediante un video compartido en redes sociales de Somos México, Verónica Ruffo apunta que tras una semana de la detención, ya logró ver a su padre en el Penal del Altiplano.

A su vez, señaló que Ernesto Ruffo envió un mensaje para la nación que compartirá más adelante, aunque adelantó, el exgobernador espera la unidad del país.

Ernesto Ruffo está “demacrado y abandonado” afirma su hija, Verónica Ruffo

En el video, Verónica Ruffo informó cómo está Ernesto Ruffo a una semana de su detención y lo describió como demacrado, en cuanto a su condición física, además de abandonado, con salud mental dudosa.

Afirmó que Ernesto Ruffo estaría peleando con todas sus fuerzas para no perder su juicio mental, debido a la tortura que estaría viviendo, acorde con Verónica Ruffo.

En su video, Verónica Ruffo también narró el reencuentro con el exgobernador a una semana de la negativa para verlo desde que fue detenido en Baja California.

Acorde con lo señalado por Verónica Ruffo, el encuentro fue “extremadamente triste, emotivo”, ya que ambos lloraron y sería la primera vez que ve al exgobernador hacerlo.

Ernesto @RuffoAppel manda un mensaje al país a través de su hija Verónica, la primera persona de su familia que ha logrado verlo desde que fue recluido, revela su estado de salud y que dentro del penal ya le pusieron apodo a su padre. #RuffoPresoPolítico #RuffoMandela pic.twitter.com/4CZ6tlbZWz — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 24, 2026

La visita tuvo lugar en el Centro Federal de Readaptación Social 1 de Almoloya, “El Altiplano”, hecho que Verónica Ruffo definió como difícil de lograr, sin dar más detalles al respecto.

El mensaje que Ernesto Ruffo envió a través de su hija Verónica Ruffo

Verónica Ruffo también dio a conocer que el exgobernador le envió un mensaje “a la nación”, en el que señala que es un momento de reflexión y unidad, sin peleas.

Aunque no dio a conocer en su totalidad, debido a que también es un momento muy difícil para Verónica Ruffo, debido a que su papá estaría viviendo “la injusticia más grande”.

Por lo que agradeció a quienes han preguntado por la salud de Ernesto Ruffo en prisión, quien repitió lo dicho cuando lo trasladaban, “no lo olviden”.