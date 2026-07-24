Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, negó que el caso de Ernesto Ruffo, vinculado a proceso por huachicol fiscal, sea una “cortina de humo” ante los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

“Sale el asunto del exgobernador… está el caso de Marina de Pilar, de Baja California, entonces “es una cortina de humo” ¿Cortina de humo? Este caso, según ha aclarado la Fiscalía, eso fue hace un año, eso tiene tiempo, nada tiene relación con que sucedió después…” Luisa Alcalde. Consejera jurídica de Presidencia

Luis Alcalde recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha aclarado que los señalamientos contra Ernesto Ruffo iniciaron desde el año pasado.

De esa manera, descartó que tenga algo que ver el tema Ernesto Ruffo, detenido y vinculado a proceso por huachicol fiscal, con los audios de Marina del Pilar, en Baja California, señalada de ofrecer información de seguridad nacional a agentes de Estados Unidos.

Luisa Alcalde señala en caso Ruffo de huachicol fiscal como gigantesco

Luisa Alcalde dijo que el caso de Ernesto Ruffo pareciera que se trata de un caso menor cuando es “un caso gigantesco”, ello en su conferencia de Derecho de Réplica.

Por ello reclamó que Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional (PAN), dijera que Ernesto Ruffo solo era dueño del un por ciento de la empresa Ingemar, pero la FGR salió a decir que en realidad era socio mayoritario.

La consejera jurídica de Presidencia dijo que la vida pública cada vez debe ser más pública sin que se transgreda ningún tipo de presunción de inocencia.

Pelea PAN-Morena por supuesta cortina de humo en casos Ernesto Ruffo y Marina del Pilar

La hija de Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo, señaló que le han dicho personas cercanas que el caso de su padre es un tema político.

Además, otras voces de oposición como la de Kenia Lopéz Rabadán, diputada federal del PAN, dijo que es una cortina de humo no solo por el tema de los audios de Marina del Pilar sino para desviar la atención de los verdaderos responsables de huachicol fiscal.

Por el contrario, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha negado que se trate de una cortina de humo pues ya existen investigaciones formales de hace un año, de a cuerdo con que dijo Luisa Alcalde.