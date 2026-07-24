El expresidente Vicente Fox llamó a terminar con el “régimen” de Morena, al pronunciarse sobre el proceso legal que enfrenta Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California, durante una conferencia de prensa de Unidos por México.

“Terminar con este régimen cuanto antes” Vicente Fox, ex presidente de México

💥"Terminar con este régimen cuanto antes", así respondió el expresidente @VicenteFoxQue al ser cuestionado sobre las medidas que la sociedad debe tomar si la justicia no se aplica en el caso de Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/NEM1Z6q2xT — Político MX (@politicomx) July 24, 2026

Las declaraciones del exmandatario ocurren en medio del proceso judicial contra Ernesto Ruffo, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Cabe recordar que integrantes de la oposición han sostenido que Ernesto Ruffo es un “preso político”, postura que también respaldó Vicente Fox durante la conferencia de Unidos por México.

Vicente Fox asegura que Ernesto Ruffo es un “preso político”

En el mismo encuentro con medios, Vicente Fox afirmó que Ernesto Ruffo es un “preso político” y sostuvo que su detención representa un golpe al Estado de derecho y a la democracia de cara al proceso electoral de 2030.

El expresidente incluso aseguró que “mete las manos al fuego por Ernesto Ruffo” y señaló que el caso debe resolverse conforme a la ley.

Asimismo, consideró que el exgobernador de Baja California debió enfrentar el proceso en prisión domiciliaria, al tratarse de un adulto mayor de más de 70 años.

A las muestras de apoyo también se sumaron exgobernadores panistas como Juan Carlos Romero Hicks, Alberto Cárdenas Jiménez y Miguel Márquez, entre otros, quienes manifestaron su respaldo a Ernesto Ruffo.

¿Por qué fue vinculado a proceso Ernesto Ruffo?

Tras su primera audiencia, Ernesto Ruffo y otros siete implicados fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de:

Huachicol ferroviario.

Delincuencia organizada.

La defensa del exgobernador solicitó que la medida cautelar fuera modificada por prisión domiciliaria; sin embargo, la jueza rechazó la petición.

Además, determinó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó datos de prueba suficientes para vincular a proceso tanto a Ernesto Ruffo como a los demás acusados.