La presentación de la reforma electoral fue discutida por diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), quienes la calificaron como una “cortina de humo” así como una gran “bandera roja”.

“No logramos entender por qué, puede ser una cortina de humo para no hablar de la violencia; una cortina de humo para no hablar de los dos días de descanso”. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano

Los tres partidos apuntaron no sólo los hechos violentos del domingo 22 de febrero que se estarían normalizando, sino la falta de mención de la violencia electoral que tendría que impugnar las elecciones.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano califican como “cortina de humo” la reforma electoral

En debate con Pamela Cerdeira, los diputados del PRI, PAN y MC mencionaron que la conversación que se propone es la reforma electoral, pese al problema de violencia como lo visto en Jalisco.

Esto fue mencionado por la emecista Laura Ballesteros, quien añadió que la reforma electoral no ha logrado la unidad del bloque oficialista y al contrario, se ha planteado la división con el PT y PVEM.

PRI, PAN y MC en contra de la reforma electoral (Laura Ballesteros)

Por lo cual no entienden la razón de presentar la reforma electoral, en especial si tras la violencia del domingo 22 de febrero, todos los grupos parlamentarios deberían unirse en pro de México.

El argumento fue secundado por el diputado del PRI, Erubiel Alonso, quien explicó que si bien piensan diferente a Morena y aliados, la reforma electoral debería tener la opinión de la oposición.

Ya que el objetivo de todos los partidos buscan una democracia incluyente y participativa a la altura de los problemas, que puedan conseguir que México vuelva a ser referente de transparencia.

Reforma electoral es una “gran bandera roja” porque no ha presentado iniciativa: PAN, PRI y MC

Sin embargo, los diputados también señalaron la falta de iniciativa de la reforma electoral que no se ha presentado y sólo se conoce el decálogo publicado este miércoles 25 de febrero.

Por lo mismo, Laura Ballesteros aseguró que esto es una “gran bandera roja” ya que sólo el oficialismo se reunió para conocer la reforma electoral y nadie de la oposición fue invitado.

Y añadieron que se necesita el documento para saber si sirve el proyecto a México, posicionamiento al que se sumó la diputada del PAN, Noemí Luna, ya que la presentación no se presta a discusión.