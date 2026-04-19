A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum mostró un poco de su recorrido al Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, en España, organismo de vital importancia para el Proyecto Coatlicue.

Claudia Sheinbaum destacó la labor del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona en su visita a España, además de dar a conocer que se está colaborando con este para el Proyecto Coatlicue.

Claudia Sheinbaum habló de la ayuda del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para el Proyecto Coatlicue

En un video de poco más de 30 segundos, Claudia Sheinbaum señaló que su administración se está hermanando con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona en España para el Proyecto Coatlicue.

Visité el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con quien estamos colaborando para el proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana. pic.twitter.com/ElzQnHps0W — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona será de vital importancia para el Proyecto Coatlicue, que será la supercomputadora de México.

Este dispositivo tiene como objetivo ayudar al desarrollo científico y tecnológico de México, de ahí que se necesite de la asesoría de expertos en la materia que ya lleven años trabajando con este tipo de hardware.

Durante su recorrido, la presidenta de México revisó cómo funcionaba la supercomputadora, además de atender a una explicación de los procesos que esta realiza y cómo se podrían replicar en otras regiones, en caso de ser necesario.

¿Qué es el Proyecto Coatlicue de Claudia Sheinbaum?

El Proyecto Coatlicue, que está impulsando la administración de Claudia Sheinbaum, se trata del desarrollo e instalación de la supercomputadora más poderosa de América Latina en México.

Con el Proyecto Coatlicue, Claudia Sheinbaum busca consolidar a México como líder en regional en el desarrollo de computo avanzado, además de ser parte fundamental del avance del país.

Pues la idea es que este hardware pueda procesar millones de datos en ciencia, salud, cambio climático, inteligencia artificial y seguridad nacional relacionados con el país, dando las mejores vías de acción posibles.

Se espera que pueda estar lista antes de 2030, de ahí que se busque el apoyo de entidades como el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para que su construcción y funcionamiento sean óptimos.