La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, durante su reunión con Pedro Sanchez, presidente de España, se abordó el tema de los abusos que se realizaron durante la conquista.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, acudió para dar “reconocimiento internacional” a México y resaltó la importancia de la cooperación bilateral.

España reconoce el abuso en la época de la conquista: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que abordó el tema del abuso de España en la conquista en su reunión con Pedro Sanchez en el marco de la Cumbre por la Defensa de la Democracia en Barcelona.

La presidenta resaltó que uno de los puntos que abordó durante la reunión con el presidente de España fue el abuso a los pueblos originarios, hecho que incluso ha reconocido el rey de España.

“Lo que fue la llegada de los españoles y los abusos de la conquista que incluso fueron reconocidos por el rey de España” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Sheinbaum reiteró que “quien es mexicano tiene que reconocer el legado de grandeza del que venimos”.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró que la importancia de los pueblos originarios en México.

Sheinbaum refuerza colaboración cultural y tecnológica con España

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que se reforzó la colaboración entre ambos países en materia cultural y tecnológica.

Claudia Sheinbaum resaltó los acuerdos para mantener y enviar exposiciones relacionadas con pueblos originarios y la conquista.

Por otra parte, resaltó la cooperación tecnológica con el acuerdo para el uso de la súper computadora de Barcelona, así como la construcción de una en México.