La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con connacionales en el consulado de México en Barcelona como parte de sus actividades finales durante su visita oficial a España.

A través de redes sociales, la presidenta compartió detalles de la reunión, donde destacó el valor de la identidad mexicana y el legado cultural entre quienes residen fuera del país.

La mandataria calificó como significativo el encuentro, al señalar que fue “muy lindo” conocer de primera mano las experiencias de mexicanos en España durante el cierre de su gira.

Gira de Claudia Sheinbaum por España combinó agenda diplomática, tecnológica e internacional

La gira de Claudia Sheinbaum por España respondió a una estrategia integral que incluyó objetivos diplomáticos, tecnológicos e internacionales, con el fin de reposicionar a México en la agenda global.

Durante su visita, Sheinbaum participó en la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, donde sostuvo encuentros con líderes internacionales, incluido el presidente español Pedro Sánchez.

Claudia Sheinbaum en Barcelona, España, abril de 2026

En este espacio, la mandataria impulsó la cooperación multilateral y destacó la importancia de fortalecer la democracia, así como promover la paz en el contexto internacional actual.

Uno de los ejes centrales fue la reactivación de la relación entre México y España, tras años de tensiones diplomáticas derivadas de temas históricos como la Conquista.

La reunión bilateral incluyó gestos simbólicos de acercamiento y abrió la puerta a nuevos acuerdos en materia política, económica y de cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, la gira permitió avanzar en alianzas internacionales con países como Brasil, con quienes se acordaron mecanismos de apoyo humanitario hacia Cuba ante su situación actual.

En el ámbito tecnológico, Sheinbaum visitó centros de investigación como el supercomputador de Barcelona, donde se concretaron acuerdos para fortalecer proyectos científicos y de innovación en México.