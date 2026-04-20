Claudia Sheinbaum compartió su emoción al encontrarse con el cantautor Joan Manuel Serrat durante su visita a España.

“Nosotros que crecimos escuchando a Joan Manuel Serrat pues es mucha emoción, mucha, mucha emoción” Claudia Sheinbaum

La presidenta realizó su primera visita a España para acudir a la IV Cumbre por la Defensa de la Democracia en Barcelona, donde además realizó diferentes actividades.

Sin embargo, lo que más le emocionó fue su encuentro con Joan Manuel Serrat.

“Crecimos haciendo el camino al andar”: Sheinbaum rescata frase de canción de Joan Manuel Serrat

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que creció escuchando la música de Joan Manuel Serrat, a quien admira, no solo por sus canciones, sino por su lucha contra el fascismo y el franquismo en España.

Asimismo, rescató la frase de la canción “Cantares” de Joan Manuel Serrat que musicaliza un poema de Antonio Machado y resaltó que “nosotros crecimos haciendo camino al andar”.

Por otra parte, compartió que se sorprendió mucho de encontrarse con Joan Manuel Serrat por lo que, al verlo, no pudo evitar abrazarlo al saludarlo.

“Yo no sabía que iba a estar ahí… me sorprendí, lo abracé. Tenemos mucha admiración por su canto y por lo que representó durante mucho tiempo por la lucha contra el fascismo y el franquismo” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Joan Manuel Serrat elogió el desempeño de Claudia Sheinbaum luego de su reunión en Barcelona.

El cantautor señaló que, “es fantástico el trabajo que está haciendo”, y destacó la complejidad de la política mexicana y el esfuerzo de la presidenta por ejercerla “de la mejor forma posible”.