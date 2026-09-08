La senadora de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, reaccionó al reportaje de N+ Focus en el que se le señala de colaborar con Estados Unidos, diciendo que es un “mitote”.

“¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia… cortesía del Canal de las Estrellas. Sonrían y sigan adelante” Julieta Ramírez. Aspirante a candidatura de Morena en Baja Califonria

Julieta Ramírez enmarcó el reportaje en una “guerra sucia” mediante el Canal de las Estrellas, rumbo a sus aspiraciones a la gubernatura de Baja California.

En su mensaje en redes sociales usó emojis y gifs de palomitas para burlarse de la publicación, pero no la desmintió.

Julieta Ramírez no desmiente señalamientos de colaborar con Estados Unidos

La senadora Julieta Ramírez, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California en las elecciones 2027, escribió su respuesta para criticar el reportaje, no obstante, no abundó más ni lo desmintió.

El reportaje de N+ Focus tiene como principal eje un “proffer agreement” de Julieta Ramírez con una oficina en San Diego, California, del Departamento de Justicia, que es un acuerdo de colaboración que busca entregar información sobre delitos a cambio de esa dependencia no la use en su contra en un juicio.

En el pasado, Julieta Ramírez Padilla fue secretaria particular de Marina del Pilar, hoy gobernadora de Baja California, señalada de prometer entregar información sobre seguridad al gobierno de Estados Unidos a cambio de beneficios personales.

Acusan a Julieta Ramírez de “traidora a la patria”

Comentarios en redes sociales la critican a Julieta Ramírez como “traidora a la patria”.

“Entregar información al gobierno de otra nación es traición a la patria” y “Baia, baia, resultaste traidora a la patria. No se esperaba menos de ti”, escribieron algunos usuarios.