Atlante vs FC Juárez cerraron este lunes 7 de septiembre con las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con triunfo de las Bravas.
El partido Atlante vs FC Juárez fue el partido programado para dar cerrojazo a la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, en las instalaciones azulgranas.
Marcador del partido: Atlante 0-1 FC Juárez
Atlante vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA
Al partido Atlante vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las azulgranas llegaron en el penúltimo lugar del Grupo A con 3 puntos.
FC Juárez y sus 9 puntos enfrentó al Atlante como quinto lugar del mismo grupo de la Liga Femenil BBVA.
Así fue el goles del partido Atlante vs FC Juárez:
- Minuto 90+72: Gol de Miah Zuazua para darle el triunfo a las Bravas, Atlante 0-1 FC Juárez
¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?
Atlante y FC Juárez jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.
En la Liga Femenil BBVA, Atlante visitará al Atlas el viernes 11 de septiembre, mientras que FC Juárez recibirá a Necaxa el sábado 12 de septiembre.