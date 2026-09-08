Atlante vs FC Juárez cerraron este lunes 7 de septiembre con las acciones de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con triunfo de las Bravas.

El partido Atlante vs FC Juárez fue el partido programado para dar cerrojazo a la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, en las instalaciones azulgranas.

Marcador del partido: Atlante 0-1 FC Juárez

Atlante vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA

Al partido Atlante vs FC Juárez de la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, las azulgranas llegaron en el penúltimo lugar del Grupo A con 3 puntos.

FC Juárez y sus 9 puntos enfrentó al Atlante como quinto lugar del mismo grupo de la Liga Femenil BBVA.

Así fue el goles del partido Atlante vs FC Juárez:

  • Minuto 90+72: Gol de Miah Zuazua para darle el triunfo a las Bravas, Atlante 0-1 FC Juárez
Atlante no logra mejorar en el Apertura 2026
Atlante no logra mejorar en el Apertura 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

Atlante y FC Juárez jugarán la Jornada 7 del Apertura 2026, que inicia el viernes 11 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, Atlante visitará al Atlas el viernes 11 de septiembre, mientras que FC Juárez recibirá a Necaxa el sábado 12 de septiembre.