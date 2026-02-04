Conoce a Román Cota Muñoz es el alcalde de Tecate en Baja California, electo en junio de 2024 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los siguientes datos:

¿Quién es Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz es el alcalde por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en el municipio de Tecate que forma parte del estado de Baja California, bajo la coalición de:

Morena

PVEM

Fuerza por México

La elección de Román Cota Muñoz sucedió el 2 de junio de 2024, logrando vencer a Edgar Darío Benítez Ruiz con 55.8% por sobre 21.5%.

Antes de que fuera electo como alcalde, Román Cota Muñoz ya tenía trayectoria política en el municipio, pues es donde además nació.

Al inicio de su camino profesional, Román Cota Muñoz fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en 2023 renunció a este y optó por ser diputado independiente.

Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate. (Facebook/romancotamx)

¿Qué edad tiene Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz tiene 31 años de edad, pues nació el 19 de abril de 1992.

¿Quién es la esposa de Román Cota Muñoz?

La esposa de Román Cota Muñoz es Alejandra Herrera Soto.

Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate con su esposa Alejandra Herrera. (Instagram/aleherreramx)

¿Qué signo zodiacal es Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz pertenece al signo zodiacal de Aries, pues nació el 19 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz tiene un hijo llamado Leonel Cota Herrera de 2 años de edad.

Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate con su hijo Leonel. (Facebook/romancotamx)

¿Qué estudió Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) con cédula profesional expedida en 2015.

Asimismo, estudió la maestría en Administración Pública en la UABC.

Román Cota Muñoz también tiene los siguientes estudios adicionales:

Diplomado en Comunicación y marketing político

Diplomado en Políticas públicas de juventud

Diplomado en Educación de paz aplicada

Seminario en Comunicación y marketing político

Curso de Formación ciudadana cívico electoral

Román Cota Muñoz, alcalde de Tecate. (Facebook/romancotamx)

¿En qué ha trabajado Román Cota Muñoz?

Román Cota Muñoz actualmente trabaja como alcalde de Tecate en Baja California. Sin embargo, tiene más trayectoria política como:

Militante activo del PRI

Consejero nacional, estatal y municipal

Presidente de la Red Jóvenes por México

Secretario general de la Juventud Territorial

Candidato a 1er regidor

Campaña electoral para presidente municipal de Tecate (2015)

Candidato a diputado suplente

Campaña electoral para diputados federales

Regir del XXIII Ayuntamiento en Tecate

Coordinador de las Comisiones de Asuntos Fronterizos y Migración

En la parte administrativa, Román Cota Muñoz tiene 10 años de experiencia en el área en distintos organismos gubernamentales.

Asimismo, Román Cota Muñoz fue columnista de Campestre: La revista de Baja California y El Foro Baja California.