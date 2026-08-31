Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, destacó la posición comercial del país ante Estados Unidos e incluso anuncio avance en los trabajos del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“México está pagando aranceles los más bajos del mundo siendo el principal exportador a los Estados unidos... les he informado que estamos preparando la cuarta ronda de conversaciones...” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard participó en la plenaria de Morena rumbo al inicio del periodo ordinario de sesiones del 1 de septiembre.

El titular de Economía hizo un reporte del trabajo comercial no solo con Estados Unidos sino con otras regiones del mundo como la Unión Europea.

Asimismo, adelantó que ya se prepara la cuarta reunión para la discusión del T-MEC sin adelantar la posible fecha.

Ebrard reitera ventana económica de México ante Estados Unidos

Marcelo Ebrard reiteró la ventaja comercial de México ante Estados Unidos ante legisladores de Morena pues ya había señalado que el T-MEC es el mejor tratado comercial de Estados Unidos.

En el pasado señaló que los aranceles aplicados a México solo son en acero, aluminio y parte de la industria automotriz y no generalizados como en la gran mayoría de países del mundo.

Ebrard presume avances en el T-MEC y diversificación comercial

Marcelo Ebrard habló con legisladores de Morena y les dijo que se avanza en el T-MEC, así como en la diversificación de mercados.

En este sentido, resaltó que prepara la cuarta reunión para la discusión del T-MEC; sin embargo, no adelantó la posible fecha.

El acuerdo comercial con la Unión Europea también derribará aranceles que eran de 10 por ciento en la industria automotriz y en los productos agropecuarios.