La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó este martes 8 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la CDMX, para presentar formalmente su solicitud de que la dependencia federal atraiga el caso del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz busca que la investigación de Carlos Manzo deje el ámbito de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y sea revisada por autoridades federales, al considerar que existen líneas de investigación que deben profundizarse.

Grecia Quiroz llegó a la FGR para pedir que atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo.



La alcaldesa de Uruapan acudió a las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México para presentar formalmente la solicitud y pedir que la investigación pase al ámbito federal.… pic.twitter.com/T78G4AbsD3 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 8, 2026

Grecia Quiroz pide investigar quiénes estuvieron detrás del asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa Grecia Quiroz sostiene que la investigación estatal se encuentra estancada y pide que las indagatorias no se limiten a identificar a los autores materiales del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, por lo que acudió a la FGR en CDMX para atraer el caso de Carlos Manzo.

Entre las líneas que busca que se investiguen se encuentran las personas que pudieron planear, financiar, facilitar u ordenar el asesinato, así como posibles vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo (@GreciaMich2027)

La petición de Grecia Quiroz ocurre en medio de la tensión política que se mantiene en Michoacán y de sus señalamientos sobre una presunta campaña de desprestigio y persecución en su contra.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Grecia Quiroz está en su derecho de solicitar la atracción del caso, pero aclaró que será la propia FGR la que determine si asume la investigación.

Actualmente, el caso continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía de Michoacán, mientras la autoridad federal deberá decidir si existen elementos para ejercer su facultad de atracción.