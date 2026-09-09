Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el próximo viernes 25, los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben sus depósitos de 3,300 pesos bimestrales que forman parte del programa.

Se trata de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad cuyos depósitos para el bimestre septiembre-octubre de 2026 ya están en marcha.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para recibir el pago de 3,300 pesos que otorga la Pensión Bienestar para hombres y mujeres con discapacidad? Te contamos todo lo que debes saber.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad (Michelle Rojas/Cuartoscuro )

Estos son los requisitos para la Pensión Bienestar

En caso de que no estés inscrito en el programa de Pensión Bienestar que otorga 3, 300 pesos a hombres y mujeres con discapacidad, tienes que cumplir con una serie de requisitos para presentar el registro.

Además de los documentos como certificado médico de discapacidad permanente, el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, la CURP y comprobante de domicilio, es necesario que cumplas con los siguientes criterios:

Discapacidad permanente con un diagnóstico médico formal de discapacidad física, intelectual, psicosocial, auditiva o visual

Tener entre 0 y 29 años en cualquier parte del país, o hasta 64 años si se vive en zonas indígenas, afromexicanas, de alta marginación o en

Nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

La pensión es compatible con ingresos laborales o pensiones contributivas (IMSS o ISSSTE), pero no se puede recibir simultáneamente otra pensión del mismo programa federal

Cabe destacar que de momento, la Secretaría del Bienestar está en fase de pago de depósitos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, así como en atenciones de credencialización.

Por lo tanto, si aún no estas inscrito en el programa, debes permanecer atento a los anuncios de fechas de incorporación que se emiten por medio de canales directos de la Secretaría del Bienestar.

Fechas de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre

En seguimiento a la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, desde el 1 de septiembre se inició el depósito de recursos para los beneficiarios del programa.

Para el resto de fechas de pago del beneficio económico que corresponde a bimestre septiembre-octubre de 2026, el calendario oficial de depósitos indica que se trata de las siguientes:

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: G

Jueves 10 de septiembre: H, I, J, K

Viernes 11 de septiembre: L

Lunes 14 y martes 15 de septiembre: M

Jueves 17 de septiembre: N, Ñ, O

Viernes 18 de septiembre: P, Q

Lunes 21 y martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U, V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y, Z

Debes recordar que la entrega del recurso que es de 3,300 pesos, se realiza de forma directa a los beneficiarios a través de sus Tarjetas del Bienestar y sin la intervención de ningún intermediario.