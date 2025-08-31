Sigue en vivo el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum 2025.

Conoce hora de inicio, dónde verlo en línea y qué gobernadores han confirmado asistencia.

Claudia Sheinbaum llega su primer informe de gobierno con un amplio respaldo ciudadano, pues el 76% de los mexicanos aprueba su gestión, según la encuesta de SDPnoticias y MetricsMx.

Primer informe de Sheinbaum: Hora de inicio y dónde ver el informe en vivo

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se realizará este lunes 1 de septiembre de 2025 en Palacio Nacional, Ciudad de México.

La ceremonia comenzará a las 11:00 horas y será transmitida en vivo por televisión abierta, canales oficiales del Gobierno de México, y plataformas digitales como Facebook, YouTube y Twitter, permitiendo que los ciudadanos sigan el evento en tiempo real desde cualquier lugar.

Gobernadores confirmados y posibles asistentes al Primer Informe de Claudia Sheinbaum

Hasta el momento, los gobernadores confirmados incluyen a Samuel García de Nuevo León y Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán.

Samuel García ha reiterado su asistencia personal, mientras que Ramírez Bedolla confirmó su participación como respaldo a las acciones del gobierno federal.

Se espera que otros mandatarios estatales de Morena y aliados políticos, así como representantes de la oposición, puedan asistir, aunque su presencia aún no ha sido oficializada.

Claudia Sheinbaum y Samuel García (Cortesía)

Otros invitados y relevancia del primer informe de Claudia Sheinbaum

Además de gobernadores, el informe contará con miembros del gabinete federal, legisladores, empresarios, representantes de pueblos indígenas, universidades y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tomarán protesta ese mismo día.

El evento permitirá evaluar los avances de la administración en seguridad, economía, infraestructura, justicia y salud, reflejando la colaboración entre estados y gobierno federal durante 2025.