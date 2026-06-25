Senadoras del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) presionan para que Enrique Inzunza se presente en el Senado tras su aparición virtual en sesión de la Comisión de Justicia.

“Que él se tomara el espacio para poder atender, hasta donde conocemos, una solicitud que tiene, judicial, y me parece que convendría que la aclarara”. Alejandra Barrales, senadora de MC

Al respecto, Enrique Inzunza destacó la reunión de la Comisión de Justicia del Senado como parte del análisis de la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

Sin embargo, no mencionó nada sobre su localización ni la razón por la que no acudió a la sesión de manera presencial, a más de 55 días de darse a conocer las acusaciones en su contra.

PRI y MC presionan a Enrique Inzunza para presentarse al Senado (Captura de pantalla)

Movimiento Ciudadano pide a Enrique Inzunza presentarse al Senado y aclarar acusaciones

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, señaló que ante las condiciones de Enrique Inzunza, el legislador debería acudir al Senado a aclarar las acusaciones.

Medios cuestionaron a los legisladores integrantes de la comisión sobre Enrique Inzunza; entre ellas, Alejandra Barrales, quien señaló que el morenista dio un mensaje con asistencia virtual.

Señaló que si bien cumplió con sus obligaciones como senador con la facilidad de acudir virtualmente, el mensaje de Enrique Inzunza hablaría de impunidad.

La senadora de MC añadió que no es una buena señal y abonaría que Enrique Inzunza atienda la solicitud judicial sin, lo que parecería ser, un amparo bajo la figura del fuero.

Alejandra Barrales (Cortesía/Senado )

Senadora del PRI exige que Enrique Inzunza acuda al Senado y “dé la cara”

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, exigió que Enrique Inzunza de la cara, ya que esconderse de la justicia es inmoral.

La senadora del PRI acusó que la asistencia virtual de Enrique Inzunza se debe a que está protegido por el fuero mientras recibe su paga como legislador.

Por lo mismo, también señaló que Enrique Inzunza debería explicar por qué no asiste al Senado, aunque añadió que la situación se entiende sola con su conducta y actitud.

Carolina Viggiano (@caroviggiano / Instagram )

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, declaró también para medios que desconoce la razón de la ausencia presencial de Enrique Inzunza.