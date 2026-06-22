Una vez más el senador Enrique Inzunza, se pone reflexivo, tras compartir en la red social X, cita de José María Iglesias sobre los hombres públicos.

“Satisfactorio debe ser para nuestro primer magistrado, que cuantas veces suena su respetable nombre en boca de sus detractores, otras tantas sea para zaherirlo con las acusaciones más patentemente destituidas de fundamento. Honorífico es, en efecto, para un hombre público, que no se encuentre en sus actos una sola mancha, de manera que para atacarlo se haga forzoso recurrir al medio vil de la calumnia”. José María Iglesias

Reflexión que hace Enrique Inzunza sacada del libro “Revistas históricas sobre la intervención francesa en México” de José María Iglesias, texto los cuales fueron publicados entre 1862 y 1866.

La reflexión de José María Iglesias que citó Enrique Inzunza sobre los hombres públicos (@InzunzaCazarez)

¿Qué es lo que quiso decir Enrique Inzunza tras citar a José María Iglesias sobre los hombres públicos?

Enrique Inzunza acompañó la cita a José María Iglesias sobre los hombres públicos, aclarando que estas palabras se dieron en marco de la embestida de la derecha conservadora de entonces en contra del presidente Juárez”.

Palabras de José María Iglesias las cuales se pueden traducir como al ser una figura pública política siempre se tendrá a los detractores hablando de uno, sin embargo, esto deberá ser tomado como una satisfacción.

¿Por qué? Pues el hablar de los “conservados” deberá resultar honorable para un hombre público, ya que esto hacer denotar que al no encontrar algún error o falta, los detractores optarán solo con atacar con mentiras en contra de la persona.

La reflexión de José María Iglesias que citó Enrique Inzunza sobre los hombres públicos (@InzunzaCazarez)

¿Enrique Inzunza insinúa calumnias en sus contra, tras citar a José María Iglesias sobre los hombres públicos?

Ante la reflexión que lanza Enrique Inzunza tras citar a José María Iglesias sobre los hombres públicos, la pregunta es sobre insinúa el senador calumnias en sus contra.

La respuesta se queda en solo una reflexión, pues hasta ahora Enrique Inzunza no ha aclarado o hablado más sobre esta cita a José María Iglesias.

Pese a esto es innegable pensar que Enrique Inzunza manda algún mensaje ante la condición política que tiene el senador, tras los señalamientos que se le han hecho por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de lavado de dinero con carteles de la delincuencia.